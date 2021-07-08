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別拿小孩當出氣包！新北市和兒盟提供防疫安心包紓解壓力

▲三級警戒後，一些家庭因種種壓力關係，造成家暴的案件遽升（示意圖）。（圖／新北市政府社會局提供）
▲三級警戒後，一些家庭因種種壓力關係，造成家暴的案件遽升（示意圖）。（圖／新北市政府社會局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-08 15:30:56｜2021-07-08 15:33:22

別拿小孩當出氣包！三級警戒後，家庭生活受到衝擊，因父母的工作收入減少、防疫觀念差異，及孩子線上學習變成線上遊戲等衝突，造成家暴的案件遽升；而全國5月的家暴通報量比去年同期增15%，新北市1至5月的家暴通報量也比去年同期增7.3%。

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新北市長侯友宜呼籲，「防疫也要防暴」，無論大人小孩，都有壓力，家暴是疫情的「影子流行病」，疫情改變了家庭生活，也造成家暴案件的增加；為此，新北市推出四大防治策略，包含紓困資源加倍給、訪視與庇護不停歇、受暴隔離者防疫旅館免費住、鄰里關心一起來，如果發現社區或鄰里有家暴事件，請立刻撥打110或113專線。

新北市家防中心主任許芝綺表示，全國5月的家暴通報量比去年同期增15%，新北市1至5月的家暴通報量也比去年同期增7.3%，顯示在疫情緊繃的期間，家暴的案件也跟著增加；因此，新北市與兒童福利聯盟合作，免費提供2000份「防疫安心包」，裡頭包含輕黏土、造型拼圖、紓壓球、色紙等材料，以紓解壓力，「安父母心、顧子女情」，降低家暴事件的發生。

許芝綺指出，最重要有爸媽教養專線0800-532880、踹貢少年專線0800-001769，及哎喲喂呀兒童專線0800-003123，可供諮詢；目前先分送給在檢疫所的孩童、教育局服務的弱勢學童、社會局服務在案中的弱勢家庭，讓親子陪伴疫起玩，以紓解疫情期間的壓力。

▲集中檢疫所隔離的孩子，收到新北市和兒盟提供的防疫安心包後，非常的開心打開試作。（圖／新北市政府社會局提供）
▲集中檢疫所隔離的孩子，收到新北市和兒盟提供的防疫安心包後，非常的開心打開試作。（圖／新北市政府社會局提供）
 

被隔離到檢疫所的爸爸，收到新北市的「防疫安心包」後，非常的開心的說，之前只能就地取材，做一些小玩物給一起隔離的孩子玩，現在有了豐富的材料包，可以變出許多花樣和玩偶，小孩也可自己動手做；此外，集中檢疫所隔離的孩子，收到新北市和兒盟提供的防疫安心包後，也非常的開心打開試作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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