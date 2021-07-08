視訊面試狂踩地雷！過來人曝「3階段準備」：是未來趨勢

近期畢業季到來，不少新鮮人紛紛踏入社會，開始尋求第一份工作，而許多公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇關鍵，而因疫情影響不少企業也將面試改為線上進行，近日就有過來人分享了視訊面試的「3階段準備」，更稱不論疫情「未來都有可能會有越來越多視訊面試的機會」，文章曝光後也讓不少求職者直呼「太實用了！」。

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這名目前在美國西北大學就讀的女網友日前在

社群論壇《Dcard》

上發文表示，自己曾經有過數次視訊面試的經驗，包含申請美國研究所的面試和因為疫情爆發找工作只能線上面試，因此整理了線上面試前、中、後等三階段的訣竅提供給求職者和新鮮人們。

▲受疫情影響不少企業取消時體面試，改為線上面試。（圖／美聯社／達志影像）

【事前準備階段】

注意電子信箱以及使用者名稱（username）名稱

這點跟履歷上e-mail不要用一些怪名稱道理一樣，試想面試官看到你的名稱很中二會怎麼想，第一印象整個就先毀了一半。

練習鏡頭前講話，很重要！

建議在面試的「至少5天前」就要開始練習跟鏡頭講話，一開始會覺得怪怪的好不習慣，所以絕對不要等到面試當天才練習。

記得要看鏡頭講話，而不是螢幕

。看著鏡頭對方才會感受到你正在看著他，而且也會呈現出更有自信的樣子。

下載好軟體，熟悉介面操作

你可能會想說操作有什麼難的？不難，但亂按錯鍵可能會很尷尬！會這樣強調是因為跟西北面試的最後，訊號突然不大穩，手忙腳亂之下，我不小心亂按了一鍵，結果我發現我竟然拍了一張照片傳給Director！！當時真的超級崩潰，覺得又糗又愚蠢，還好最後還是有上。

測試收音以及網路穩定

務必找一個網路穩定的地方面試，不然講話講到最後都卡卡的，會滿尷尬的，強烈建議要找一個網路訊號穩定的地方！

不然面試官不知道可能還以為你聽不懂題目

。

注意自己在鏡頭內的樣子

角度不要太高也不要太低，好看一點的角度是與鏡頭平視，建議可以在電腦下墊一些比較厚的書，讓自己在鏡頭前是最好看的樣子。

整理背景／模糊背景

背景不要看起來很亂，會顯得很不專業。建議背景單調例如整片白牆，可以凸顯出人身，或是也可以用內建功能的模糊背景或更換其他背景，讓臉不會隱藏在混亂的背景之中。

穿著專業

雖然在家，但不要真的像在家裡太居家，超奇怪！

面試還是要穿著襯衫、套裝等看起來比較專業的服裝

，也務必避免戴過多的飾品，讓面試官分心。

找一個安靜的環境

不要在吵雜的地方面試，如果家裡住在路邊，會有車輛、路人的聲音，請務必關上窗戶。

▲求職或報考學校時若碰上線上面試，事前準備千萬別忘記。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

【面試過程階段】

上線後與面試官主動打招呼﻿

有禮貌地表明已準備好線上面試，並

表明姓名、要面試的學校名或職位

，例如「你好，我是要面試brand manager的Oli，我這邊準備好囉，謝謝！」

肢體語言

視訊面試不如實體面試能夠與面試官有更多的互動，也較難展現出熱忱，因此利用肢體語言表達自信就很重要了！

1. 坐直：切忌攤在椅子上

2. 適當的手勢：讓對方感覺你很投入在這段對話中，但也不要太多

3. 保持微笑：保持友善、讓人感覺你是好親近的求職者

▲線上面試必須透過肢體語言來展現態度。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

【面試結束階段】

務必回覆感謝信（Follow-up letter）

與實體面試一樣，務必在24小時內與面試官follow up，感謝與對方的對談，對話中有什麼特別感興趣、或是想強調的也可以在信中再重述一次。但也謹記感謝信勿太長。

文章曝光後也讓許多求職者紛紛留言表示「真的很實用！我面試前也都會檢查很多次，這些細節都很重要」、「謝謝分享！過幾天剛好要線上面試」，最後原PO也補充表示發文的用意是希望大家避開一些地雷，不要重蹈覆轍，並提醒「不管是不是疫情，未來都有可能會有越來越多視訊面試的機會，還是建議不熟悉的大家要多多練習，才不會因為換了一種形式，而讓表現打了折扣！」。（編輯：楊智傑）