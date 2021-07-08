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農怨灌溉水看的到用不到　鄭寶清急電中央加速作業

▲鄭寶清昨日馬上聯絡農委會主委陳吉仲、水利署署長蔡昇輔，希望可以加速恢復灌溉水作業，兩人也立刻承諾9日就能恢復供水，盼保障農民權益。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清昨日馬上聯絡農委會主委陳吉仲、水利署署長蔡昇輔，希望可以加速恢復灌溉水作業，兩人也立刻承諾9日就能恢復供水，盼保障農民權益。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-08 17:04:08

近日水情好轉，經濟部水利署日前表示，本月16日將恢復供應二期稻灌溉用水。但有里長抱怨，現在正值稻米耕作期，「供水拖得愈久、對農民傷害愈大」。因此，鄭寶清昨（7）日馬上聯絡農委會主委陳吉仲、水利署署長蔡昇輔，希望可以加速恢復灌溉水作業，兩人也立刻承諾9日就能恢復供水，盼保障農民權益。

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由於上半年鬧水荒，石門水庫5月底的蓄水量僅剩7％，桃園因此祭出限水、停水措施，許多農民因爲沒有灌溉水供應而休耕。不過，受惠5、6月梅雨的挹注，石門水庫6月底蓄水量突破10倍達到70％。水利署日前表示，準備於本月16日恢復供應二期稻灌溉用水。

然而，現在處於稻米耕作期，許多農民急需灌溉水，桃園平鎮區宋屋里里長宋得耀表向鄭寶清反應，自己長期耕耘20幾甲農田，日前因為缺水通通休耕。但上個月底水情就已經回穩，為什麼還要拖到16日才能夠供應灌溉水，造成農民現在「看得到水、用不到水」的窘境？

宋德耀強調，現在正值稻米耕作期，「供水拖得愈久、對農民收穫傷害愈大」，原本限水就已經對農民造成損失，若再拖下去會嚴重影響農民收成。

鄭寶清接獲里長反映後，馬上打電話聯絡陳吉仲、蔡昇輔兩人，轉達基層農民的需求，希望儘早恢復灌溉水，把對農民的傷害降到最低。陳吉仲、蔡昇輔兩人都在立即得到正面回應，並於明天提前供水，讓農民早日恢復耕作。

據了解，經過枯旱期的停水，在恢復供應灌溉水前，必須先清理灌溉溝，才能避免阻塞、確保供水暢通。鄭寶清表示，他理解恢復灌溉作業需要時間，但也要顧及農民的迫切需求，避免拖延對農民生計造成更大傷害，感謝農委會、水利署積極協助，共同保障農民的權益。

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