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洗衣機掏出「透明海參」！她摸觸感嚇壞　真面目曝網笑翻

▲一名女網友表示自己從洗衣機發現掌心大小、觸感嚇人的「透明海參」，文章曝光後也釣出不少明眼人解答它的真面目。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）
▲一名女網友表示自己從洗衣機發現掌心大小、觸感嚇人的「透明海參」，文章曝光後也釣出不少明眼人解答它的真面目。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 17:52:54

洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾更加方便，然而日前就有1名女網友在臉書社團表示，自己從洗衣機的洗衣槽中發現一塊透明的晶狀圓筒，「很像海參QQ軟軟的...觸感實在太嚇人了！」，畫面曝光後引來不少網友遐想，更有明眼人指出個神祕圓筒的真實身份掀起不少討論。

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這名女網友於臉書《爆系知識家》提出問題並貼出兩張照片，她提到自己昨（7）日準備晾衣服時，發現從洗衣機中可以撈出一個手掌大小，摸起來軟Q宛如果凍的膠狀物，拿起來一看更是發現它外圍呈現透明，內部又有著乳白色的凍膠模樣，這就讓她納悶表示「觸感實在太嚇人了，還以為是死老鼠，很像海參QQ軟軟的，百思不得其解洗衣機裡怎麼有這個」。

▲（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）
▲模樣詭異的「海參果凍」讓原PO百思不得其解。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）
不過該篇求助文曝光後卻吸引不少網友歪樓留言，「有點像我在用的飛機杯內體構造」、「這不是姊夫，是小姨子」、「我懷疑你在開車，可是我沒有證據」、「洗壞的素肚？」「誰的老婆忘記收好了」、「傳說中的肉人蔘啊」、「就跟你說R20不要放在口袋裡面」。

但也有明眼人一看就發現，事實上這是吸了水後捲起來的「退熱貼」，有苦主就分享自身經驗「退熱貼！這種事，常在我家洗衣機發生」、「應該是退熱貼，有一次我也是想說怎麼洗衣服完有這個，最後發現是退熱貼」、「很像退熱貼吸水吸飽後的樣子，之前發燒過昏昏沉沉，把不涼的退熱貼丟在有水的臉盆裡，也變這樣」、「感冒用的伏熱貼（嚴重泡水後）」。（編輯：楊智傑）

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