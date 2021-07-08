婦人聽手機操作ATM！路人機警1招制止　網讚：救了這家庭

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原PO當下立刻感覺到異常，果斷上前阻止，並接過婦人的手機，開始跟電話另一頭自稱是銀行員的詐騙集團對話，更立刻戳破謊言「台灣這時間銀行都已經下班了妳還在上班？」最後更直接將電話掛上。
受騙婦人隨後表示，對方來電表示「到超商取貨簽錯單，變成分期付款，要我用ATM取消」。原PO則耐心對她解釋「我之前在超商工作，店員給客人的簽單從來不會是什麼妳的個資連結，它只是一般確認領貨單據絕對不會連動到您任何帳號與個資」，婦人才安心下來，不斷向原PO道謝。
完整過程也吸引網友大讚，「妳救了這一個家庭」、「我也遇過類似的，當時我還到警局，電話裡的人也是要警察的警編，警察就在我眼前跟手機里的詐騙互嗆起來」、「前陣子我也接到，現在詐騙是哄到你沒時間去查證哄到你會荒的狀態，直接轉播165解決」、「看到這篇有感，我以前也是晚班超商店員，每到了某個時段，都會有人拿著手機傻傻的到ATM 操作。或者是拿著手機，到機器操作買了高金額的點數」、「詐騙真的很猖獗，台灣需要更多像你一樣熱心的人」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。