COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

婦人聽手機操作ATM！路人機警1招制止　網讚：救了這家庭

▲日前就有網友目睹，一位婦人邊講電話邊操作ATM，而她一上前後發現不對勁，立刻制止婦人並幫忙化解危機。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲日前就有網友目睹，一位婦人邊講電話邊操作ATM，而她一上前後發現不對勁，立刻制止婦人並幫忙化解危機。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 18:03:38

近年來網路詐騙案件層出不窮，詐騙集團不斷以新的花招誘騙民眾。日前就有網友目睹，一位婦人邊講電話邊操作ATM，而她一上前後發現不對勁，立刻制止婦人並幫忙化解危機，過程更引起網友讚嘆「救了1個家庭」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，「有天我在家樓下等人，突然聽到一名媽媽開著擴音跟有著大陸腔的女生說話，女兒則在一旁相當茫然。電話那頭的聲音突然要媽媽去操作ATM」。

原PO當下立刻感覺到異常，果斷上前阻止，並接過婦人的手機，開始跟電話另一頭自稱是銀行員的詐騙集團對話，更立刻戳破謊言「台灣這時間銀行都已經下班了妳還在上班？」最後更直接將電話掛上。

▲原PO機警發現婦人受騙，上前幫忙解決問題。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO機警發現婦人受騙，上前幫忙解決問題。（圖／翻攝《爆廢公社》）
受騙婦人隨後表示，對方來電表示「到超商取貨簽錯單，變成分期付款，要我用ATM取消」。原PO則耐心對她解釋「我之前在超商工作，店員給客人的簽單從來不會是什麼妳的個資連結，它只是一般確認領貨單據絕對不會連動到您任何帳號與個資」，婦人才安心下來，不斷向原PO道謝。

完整過程也吸引網友大讚，「妳救了這一個家庭」、「我也遇過類似的，當時我還到警局，電話裡的人也是要警察的警編，警察就在我眼前跟手機里的詐騙互嗆起來」、「前陣子我也接到，現在詐騙是哄到你沒時間去查證哄到你會荒的狀態，直接轉播165解決」、「看到這篇有感，我以前也是晚班超商店員，每到了某個時段，都會有人拿著手機傻傻的到ATM 操作。或者是拿著手機，到機器操作買了高金額的點數」、「詐騙真的很猖獗，台灣需要更多像你一樣熱心的人」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀