順時中微解封？侯友宜憂：若稍有不慎疫情再起

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侯友宜今日在新北的防疫應變會議上強調，新北會就CDC的指引逐項討論，最重要的是面對疫情，如何落實防疫，戰戰兢兢、步步為營，不能掉以輕心，CDC的指引新北會跟進，也會調整步伐、做好萬全的準備；新北目前疫情看起來是控制在雙位數、個位數，但重要的不是數字，而是隱形傳播鏈在社區的感染，是否能被有效的控制住。
侯友宜認為，面對疫苗的施打還要加把勁、快速的施打及覆蓋率能否提升？還有疫苗的數量夠不夠，這些都是必須考量的地方；目前仍是警戒三級的階段，提醒市民保持低度的活動，雖然疫情看起來是控制，且中央在指引上適度鬆綁相關的行業，但對新北這個重災區而言，如何把防疫做得更到位、落實，避免若稍有不慎疫情再起，這是新北應有的態度。
侯友宜指出，中央、地方一定要團結一起面對防疫，目前就是警戒三級，警戒三級有相關的指引外，在警戒三級沒有解除前，雖然中央有適度的調整步伐，且授權地方按照指引來調整，而地方除了尊重中央外，更重要的是如何落實把關，讓防疫能做到位，希望疫情不再重啟，這是中央、地方應付的責任；所以步伐的調整上，一定會步步為營、戰戰兢兢、謹慎以對。
侯友宜說，中央今日剛公布，地方也會去遵照、了解，並請各局處將逐一的檢討，找出適合新北且讓防疫可更嚴格落實的作為，明日起會逐一的公布，地方哪些的規範是可調整；至於校園場地的鬆綁政策是否更嚴謹？侯友宜回應，會根據體育署相關的細則規定，提出更嚴謹的配套措施，嚴格落實防疫的作為。
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