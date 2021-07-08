三級警戒延至726　林右昌向中央喊話做這2件事拚降級解封

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林右昌今日下午在線上記者會中說，基隆市在75歲以上長者的疫苗施打率已達73.28%，全國縣市排名第二，接下來7月14到16日將會為65到67歲的長者施打疫苗，鼓勵長者踴躍出來施打疫苗；此外，針對風景區管制的鬆綁措施跟規劃，提出因應規劃說明，首先市府產發處正與廟口跟愛四路夜市的攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。
林右昌表示，交通部觀光局北觀處轄管的和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣以及汫水澳，基隆市政府轄管的暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，市府將採取相關防疫措施；屬於封閉型景點的容留量降載，維持承載人數的40%，其次是下午4點過後，禁止進入園區，第三則是禁止水域的活動。
至於基隆嶼的每日登島總數，仍維持每日登島1200人數上限，但每艘船隻載客數降為7成，另外落實實聯制，在公共場域、候船處以及全船，會進行定時清消，旅客必須量測體溫、手部消毒，並且全程配戴口罩；導覽人員將加強防疫宣導的措施外，市政府也將會派專人加強督導工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。