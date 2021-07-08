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三級警戒延至726　林右昌向中央喊話做這2件事拚降級解封

▲林右昌向中央喊話，未來有2件最重要的工作，第一是疫苗趕快打，第二是應「滾動檢討，逐步引導」，是政府的責任，也是最重要的工作！。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌向中央喊話，未來有2件最重要的工作，第一是疫苗趕快打，第二是應「滾動檢討，逐步引導」，是政府的責任，也是最重要的工作！。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-08 18:41:35

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，三級警戒延至7月26日；基隆市長林右昌向中央喊話，未來有2件最重要的工作，第一是疫苗趕快打、提高施打覆蓋率，第二是應「滾動檢討，逐步引導」，是政府的責任，也是最重要的工作！

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林右昌指出，先前大家心裡都抱著會降級的預期，不過可能因雙北今日都還有確診的案例，所以CDC宣布延長三級警戒至7月26日；為此，林右昌建議中央，三級警戒延長2個星期，未來有2件最重要的工作要進行，第一是疫苗趕快打，趕快打疫苗，「疫苗施打覆蓋率是降級解封的重點」，第二是中央應「滾動檢討，逐步引導」，讓人民安全地回到正常生活。

林右昌今日下午在線上記者會中說，基隆市在75歲以上長者的疫苗施打率已達73.28%，全國縣市排名第二，接下來7月14到16日將會為65到67歲的長者施打疫苗，鼓勵長者踴躍出來施打疫苗；此外，針對風景區管制的鬆綁措施跟規劃，提出因應規劃說明，首先市府產發處正與廟口跟愛四路夜市的攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，餐廳、運動場所等部分的行業，13日後可適度的鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
林右昌表示，交通部觀光局北觀處轄管的和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣以及汫水澳，基隆市政府轄管的暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，市府將採取相關防疫措施；屬於封閉型景點的容留量降載，維持承載人數的40%，其次是下午4點過後，禁止進入園區，第三則是禁止水域的活動。

至於基隆嶼的每日登島總數，仍維持每日登島1200人數上限，但每艘船隻載客數降為7成，另外落實實聯制，在公共場域、候船處以及全船，會進行定時清消，旅客必須量測體溫、手部消毒，並且全程配戴口罩；導覽人員將加強防疫宣導的措施外，市政府也將會派專人加強督導工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.09%70.91%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
6.67%93.33%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.58%9.42%
2021-07-06-2021-07-09
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