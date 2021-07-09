陌生正妹突然「加LINE穩聊」有鬼？知情人揭真相：快醒醒
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動，而近日就有網友在網路上表示疑惑「陌生正妹突然『加LINE穩聊』是不是有鬼？」沒想到就有知情人揭露了真相，直言「快醒醒」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 09:35:54
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「不認識的妹子突然加Line的八卦」的文章表示，「最近有一個帳號加我，照片是不認識的女生，加了我以後就開始照三餐問候，還會傳一些生活照。我一開始想看看這個人到底想幹嘛，就有一搭沒一搭的隨便回」，原PO聊過了一週後開始表示疑惑「訊息看起來有點像打好然後發給一堆人的，看起來沒有要叫我買點數卡或是匯款啥的。可是還是很好奇這種人到底想幹嘛，有掛嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
知情網友們紛紛一面倒直言「這就機器人啊，沒看他都沒已讀」、「機器人廣發，快醒醒」、「機器人還能跟他聊這麼開心，就還沒收網而已，之後就會給你網址要你註冊帳號了」、「真相是他大量撒網，看有沒有人上鉤，沒上鉤就隨緣」、「養套殺，過沒多久她就會跟妳說她股票賺幾千萬，還給你看對帳單...然後要你買特定個股，買了之後沒多久就電梯直到十八層地獄」、「機器人啦，你都不會覺得聊天內容一直鬼打牆」、「騙投資的，過幾天就會消失了」。（編輯：王柏文）