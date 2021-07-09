妹突加LINE「狂傳自拍照」！網全羨炸 過來人曝暗黑陷阱
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，有陌生女子突然加好友，親切和他聊天，甚至還傳甜美自拍照，貼文曝光引發熱議，過來人秒懂恐怖陷阱。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 15:00:00
原PO表示「最近有一個帳號，加我照片是不認識的女生，加了我以後就開始照三餐問候，還會傳一些生活照」。他困惑表示「我一開始想看看這個人到底想幹嘛，就有一搭沒一搭的隨便回」。
原PO接著說「訊息看起來有點像打好，然後發給一堆人的」。事發至今已經過了一個禮拜，看起來沒有要叫他買點數卡，或是匯款等詐騙舉動，讓他困惑直問「可是還是很好奇這種人到底想幹嘛？」該女子最後甚至還發錯照片，傳到前一天傳過的舊照給他。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「看起來是真心想交朋友，通常會有不錯的發展」、「尤其這種主動的女生最棒了，很貼心」、「我覺得這是一種緣份」、「你的故事很浪漫」、「是真愛，把握機會，錯過萬年不再」。
對此，有過來人分享慘痛經驗「過幾天就會消失了」、「詐騙，遇過了，跟我耗了一個月很有耐心」、「這麼老套的詐騙還要問？」「跟詐騙有87分像XD」（編輯：賴詠璿）