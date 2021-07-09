中央指引執行面難做到　侯友宜：餐飲業仍不開放內用

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侯友宜說，中央公布的指引執行面，經過市府團隊實際的討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，執行上會有落差也會產生比較性，但是在執行面需要有一致性標準，若執行面做不到就不該開放；因此，三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。
侯友宜解釋不開放的原因，一、仍有隱形傳播鏈：新北是重災區，雙北仍有隱形社區傳播鏈，環南市場未清理完畢，不明感染源未處理完，疫情上必須更謹慎嚴格看待，尊重其他縣市做法；但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。
二、中央指引執行面難做到中央公布的指引：經過實際討論，很多地方業者和管理單位做不到，會有比較性；但是在執行面，需要有一致性的標準，執行面做不到就不開放。
三、全台疫苗覆蓋率不夠：目前疫苗施打覆蓋率仍不足，新北目前還是疫區的重災區，要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進，所以我們將採取，分階段、分梯次，視狀況調整策略；這段時間受影響業者真的辛苦了，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定後，大家才能回到新型態安全生活。
四、餐廳不開放內用：新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先；除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。
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