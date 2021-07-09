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中央指引執行面難做到　侯友宜：餐飲業仍不開放內用

▲侯友宜今日上午再度針對否微解封主持專案的會議。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今日上午再度針對否微解封主持專案的會議。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-09 10:48:10

中央昨（8）日宣布全台疫情三級警戒4度延期至26日，部分行業13日後可適度鬆綁，形同微解封；對此，新北市長侯友宜今（9）日表示，防疫優先的前提下，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶，請大家共體時艱，也會隨時做滾動式檢討。

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侯友宜今日上午再度針對否微解封主持專案的會議，侯友宜認為，新北市是重災區，仍有隱形社區傳播鏈，全台疫苗覆蓋率也不夠，且環南市場也未清理完不明感染源，疫情仍須採取更謹慎嚴格態度看待；此外，新北市尊重其他縣市做法，但面對疫情，新北市還是要嚴肅面對。

侯友宜說，中央公布的指引執行面，經過市府團隊實際的討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，執行上會有落差也會產生比較性，但是在執行面需要有一致性標準，若執行面做不到就不該開放；因此，三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。

侯友宜解釋不開放的原因，一、仍有隱形傳播鏈：新北是重災區，雙北仍有隱形社區傳播鏈，環南市場未清理完畢，不明感染源未處理完，疫情上必須更謹慎嚴格看待，尊重其他縣市做法；但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。

二、中央指引執行面難做到中央公布的指引：經過實際討論，很多地方業者和管理單位做不到，會有比較性；但是在執行面，需要有一致性的標準，執行面做不到就不開放。

三、全台疫苗覆蓋率不夠：目前疫苗施打覆蓋率仍不足，新北目前還是疫區的重災區，要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進，所以我們將採取，分階段、分梯次，視狀況調整策略；這段時間受影響業者真的辛苦了，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定後，大家才能回到新型態安全生活。

四、餐廳不開放內用：新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先；除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
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