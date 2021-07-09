三花貓蹲貓砂意外變成「館長」　奴笑：我超害怕被打！

鏟屎官要小心了！網友蔡芳沂養了一隻三花虎斑貓「嚕比」，這天她剛好目睹嚕比正在上廁所，牠卻意外露出強壯的「胸肌與二頭肌」，讓蔡小姐忍不住驚訝表示：「

我的貓看起來像館長，我超害怕被打！

」。

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▲「嚕比」是蔡小姐回台中時，到一中街領養的三花虎斑貓。（圖／網友蔡芳沂授權提供）

× ▲「嚕比」是蔡小姐回台中時，到一中街領養的三花虎斑貓。（圖／網友蔡芳沂授權提供）

▲當時蔡小姐與男友黃先生一看見嚕比就很喜歡，立刻買足牠的生活所需後隔天就帶牠回家。（圖／網友蔡芳沂、黃泓儒授權提供）

× ▲當時蔡小姐與男友黃先生一看見嚕比就很喜歡，立刻買足牠的生活所需後隔天就帶牠回家。（圖／網友蔡芳沂、黃泓儒授權提供）

嚕比剛來的時候有一點戒心，總是躲在衣櫃上，但是一個月後就瘋狂翻肚，還會故意碰瓷討摸摸，變得親人又溫馴。唯獨相當保護自己的「碗」，只要狗狗「Money」想偷吃牠的飼料，牠就會立刻衝到碗面前保護，但也會「佛心」地將碗裡的飼料叼一些給Money吃，另外還喜歡跑到櫃子上叼娃娃到床上。蔡小姐也說嚕比是一隻很有表情的貓，日前看見牠正在上廁所，兩隻手手踩在貓砂盆的邊緣，意外露出強壯的二頭肌與手臂，皺著眉頭嘟起嘴巴看著她，讓她忍不住笑說根本是「館長」上身，還分享到貓咪社團詢問網友，該如何讓身為母貓的牠「看起來不要那麼壯？」。

▲嚕比會保護自己的碗不讓別人碰，另外也只與男友的貓「蒸蛋」親近。（圖／網友蔡芳沂授權提供）

× ▲嚕比會保護自己的碗不讓別人碰，另外也只與男友的貓「蒸蛋」親近。（圖／網友蔡芳沂授權提供）

▲日前嚕比上廁所時，意外讓蔡小姐見到牠驚人的「二頭肌」……（圖／網友蔡芳沂授權提供）

× ▲日前嚕比上廁所時，意外讓蔡小姐見到牠驚人的「二頭肌」……（圖／網友蔡芳沂授權提供）

▲嚕比：看P看？鼻要惹本喵生氣喔！（圖／網友蔡芳沂授權提供）

× ▲嚕比：看P看？鼻要惹本喵生氣喔！（圖／網友蔡芳沂授權提供）

嚕比的照片很快就吸引超過1.7萬名網友按讚分享，許多人笑說：「這貓貓看起來很派」、「練得比館長壯，妳心中就不會有恐懼了」、「我看到了鍛煉過的胸肌、背肌跟腹肌，這個被卯一拳應該會重傷」、「有肌肉欸」、「很強悍的樣子，千萬不要激怒牠」、「讓牠多吃點，從壯變成胖」、「妳是平常都給他舉啞鈴嗎？」。（編輯：陳珮瑜）