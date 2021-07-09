「浴厠蛾蚋」狂飛超擾人？環保署揭3防治法：不會再孳生
許多民眾一定常發現家中浴廁牆壁常有一些小小黑黑停住不動的蟲，翅膀圓圓呈黑灰色或帶有一些白色斑點，靜靜貼在牆上不動，如果遇到騷動即會飛起來，但很快就又停下來，不太善飛，此蟲稱為「蛾蚋」，是許多家庭都有的困擾，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『浴厠蛾蚋』狂飛超擾人該怎辦？」對此環保署揭露了2招防治法，直言「不會再孳生」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 10:58:26
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「浴室的蛾蚋要怎麼根除？」的文章表示，「幾年前不曉得為什麼浴室排水孔周邊會開始跑蛾蚋出來，就是看起來像是果繩的蟲，一次大概會跑個10幾隻左右，雖然每次都用稀釋沐浴乳全部噴死，但隔天早上還是會跑出一堆，已經有試過從排水孔倒熱水、倒小蘇打、倒檸檬酸，雖然可以讓牠們消失一段時間，但隔沒多久又會跑出來」，原PO更苦惱表示「把浴室地板拖乾也是沒用，封排水孔有時洗完澡也是會忘記封，不過幸好蛾蚋只有在天氣比較熱的時候才會出現，所以冬天基本上是很乾淨的，但常常在那邊殺蛾蚋還是覺得很煩，所以出現在浴室的蛾蚋有辦法根除嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「浴室裡面潮濕積水處要清除，通常都在裡面」、「蓋子拆開來清啊」、「定期用殺蟲劑除霉，往排水孔噴」、「買防臭地漏，有一種是靠水封住的，超級有效，如果不常排水的就要買別種自動蓋子式的」、「找防蟲防臭地漏，缺點漏水會慢，要多試幾款」。
而環保署指出，環保署表示，蛾蚋的幼蟲常孳生於室內外積水及潮濕處，如水槽及地板、牆角浸水處，廚房流理台下方排水溝內，可能攜帶病源，但由於其活動性低，傳播疾病的機會不高。台灣的蛾蚋尚無叮咬人之報告，但是其孳生於不潔場所，經常飛進飛出住宅，影響環境衛生品質及居家觀瞻。環保署強調：蛾蚋的成蟲不善飛，很容易消滅，如蒼蠅拍、電蚊拍、吸塵器等都很有效，一般防治不需要使用殺蟲劑。只要「保持室內沒有積水及浸水，即不會有蛾蚋孳生」。室內之浴缸、水槽的排水口，平時「應有防蟲罩（蓋、網），避免蛾蚋自管道進入」。室外污水積水處若有大量嚴重孳生情形時，可以施用「昆蟲生長調節劑、水性噴霧殺蟲劑」或請專業病媒防治業防治。（編輯：王柏文）