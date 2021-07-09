台灣夏天哪裡涼爽宜居？網曝「溫度分佈圖」：最好的選擇
炎炎夏日來臨，出門不久就會立即滿身是汗，巴不得想躲到冷氣房裡消暑，因此有不少人厭惡夏天，而近日就有網友在網路上表示疑惑「台灣夏天哪個城市涼爽宜居？」沒想到網友們答案紛紛一面倒，更揭露了「溫度分佈圖」，直言「真的是最好的選擇」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 12:20:28
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台灣哪裡是夏天涼爽宜居的啊」的文章表示，「台灣夏天真的又熱又悶，白天太陽曬好曬滿，即使晚上要九點了還是超熱，剛好房間冷氣又壞，下班完全無法做事，台灣有哪裡是夏天能夠涼爽宜居的啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言一面倒認為「台中靠山」部分地區以及「南投縣」是夏日最涼爽宜居的，理由為「郊區的山區，除了冬天會難受一點外，夏天只有白天會熱，重點是通風空氣好，只要躲在遮蔽物下，白天也不會太熱，最好的選擇」、「可以選擇台中的平等國小附近居住」、「山上，去杉林溪還會冷醒」、「夏天在山上的森林裡走路真的很舒適」、「山上，夏天晚上還可以到5度」、「靠山，有沒有樹差很多」。
事實上，根據中央氣象局提供的資料顯示，截至今日各縣市低溫測站資料，臺中市和平區(雪山9.8K-9.9K)清晨05：00為3.4度，南投縣信義鄉玉山北峰1號清晨05：11則為4.9度，但各縣市平地低溫測站資料（海拔高度小於等於200公尺）最低則為花蓮縣壽豐鄉池南村池南路一段8號（鯉魚潭風景區旁）早上06：20為21.2度。最後綜觀今日06：00的溫度分佈圖來說，低溫部分範圍涵蓋最大確實實際上是以台中山區和南投縣為居多，比起六都來說確實是涼爽許多。（編輯：王柏文）