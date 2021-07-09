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直播／微解封各縣市不同調　指揮中心說明

▲針對「微解封」規定，是否有更進一步補充措施，今（9）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）
▲針對「微解封」規定，是否有更進一步補充措施，今（9）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）

財經中心/綜合報導

2021-07-09 14:00:00

各界都在關心的三級警戒是否解封，指揮中心昨（8）日宣布，將維持全國防疫三級警戒至7月26日，但7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，然而各地方政府對於相關指引，有不同的規定與做法。但三級警戒已將近2個月，在疫苗尚未真正普及的現況，加上各縣市不同調，許多國人仍是憂心忡忡。

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陳時中表示，全國疫情警戒第三級延至7月26日，必須嚴守社區防線並適度鬆綁部分措施，但這次鬆綁的活動與場域，一定會有設想不到的，或管理上會有問題的，通通都可以跟主管單位反應，指揮中心都會做滾動式檢討，最後他信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」，這才是大家真正的目標。而針對「微解封」規定，是否有更進一步補充措施，今（9）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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