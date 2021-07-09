直播／微解封各縣市不同調　指揮中心說明

各界都在關心的三級警戒是否解封，指揮中心昨（8）日宣布，將維持全國防疫三級警戒至7月26日，但7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，然而各地方政府對於相關指引，有不同的規定與做法。但三級警戒已將近2個月，在疫苗尚未真正普及的現況，加上各縣市不同調，許多國人仍是憂心忡忡。
財經中心/綜合報導
2021-07-09 14:00:00
陳時中表示，全國疫情警戒第三級延至7月26日，必須嚴守社區防線並適度鬆綁部分措施，但這次鬆綁的活動與場域，一定會有設想不到的，或管理上會有問題的，通通都可以跟主管單位反應，指揮中心都會做滾動式檢討，最後他信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」，這才是大家真正的目標。而針對「微解封」規定，是否有更進一步補充措施，今（9）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
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