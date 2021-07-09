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認同中央三級警戒下微解封？一張照片反映侯友宜的態度

▲侯友宜的IG上，有張與衛生局長陳潤秋互看的照片，引發熱議。（圖／擷取侯友宜IG）
▲侯友宜的IG上，有張與衛生局長陳潤秋互看的照片，引發熱議。（圖／擷取侯友宜IG）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-09 11:59:28

中央昨（8）日宣布13日後部分的行業可適度鬆綁，形同微解封，但新北似乎跟進的意願不大；對此，新北市長侯友宜今（9）日表示，因為雙北是疫情嚴峻的重災區，重災區所採取的策略與方式，當然會跟其它的縣市不一樣。

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▲侯友宜認為，因為雙北是疫情嚴峻的重災區，重災區所採取的策略與方式，當然會跟其它的縣市不一樣。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜認為，因為雙北是疫情嚴峻的重災區，重災區所採取的策略與方式，當然會跟其它的縣市不一樣。（圖／新北市政府提供）
侯友宜今日上午再度針對否微解封主持專案的會議，侯友宜認為，因為雙北是疫情嚴峻的重災區，重災區所採取的策略與方式，當然會跟其它的縣市不一樣；對新北市而言，在三級警戒的原則下，開放才是例外，會嚴謹的去落實防疫，步步為營、不能冒進，一定要做好。

侯友宜說，新北所有的作為也會轉知台北市，希望兩市還是以區域聯防、防疫為優先，同心齊力把防疫作好，才是現階段最重要的方向；此外，所謂的例外，是不影響防疫原則下，像非封閉式的戶外風景區，以人流降載為主，這可做討論，但只要影響疫情的場所，都會嚴肅的面對，一律採取不開放為原則。

至於侯友宜昨日IG發文，有張與衛生局長陳潤秋互看的照片，外界解讀因第一時間聽到中央公布微解封，而覺得很意外；侯友宜回應，「我們就有一點、嗯、我們必須要好好的討論，用嚴肅的態度，面對CDC微解封的這件事」，希望在執行面上能夠做得到外，業者及管理面也都能夠做到，這樣子執行才有意義。

侯友宜指出，所以聽到CDC微解封的這件事，我們（他與陳潤秋）回頭過來馬上討論，用更嚴肅的態度，去面對新北在疫情的重災區當中，是否在中央這樣的指引底下，可以做到防疫；這是非常困難的挑戰，還是把疫情擺在最重要的位子上，努力的去做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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