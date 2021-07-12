影／3257張照片製成動畫 網喊：看幾次療癒幾次！
現代人生活壓力大，又面臨疫情，讓許多上班族深怕被留職停薪或是被資遣的命運，近期網路上瘋傳一則影片，內容是描述一名上班族收到被開除通知，一怒之下用手機、西裝、皮鞋等自製壽司飽餐一頓，全程採用定格動畫方式呈現，一共用了3257張照片串聯完成，許多網友看完直呼:「非常療癒」。
影像中心/綜合報導
2021-07-12 10:00:00
YouTube頻道「omozoc」擅長使用定格動畫方式呈現自己的作品，也獲得不少網友關注，這次除了使用定格動畫的方式之外，為了表示上班族被開除的憤怒，還用了不少上班族必備用品作為元素在裡面，其中他將西裝外套剪裁製作成握壽司的海苔、襯衫剪碎後變成白飯，最後將計算機的數字鍵取下，瞬間變可愛的鮭魚子軍艦，影片裡有不少非常有創意的橋段，而每個觀眾對於作品的想像也不同，也讓這支影片討論度爆表。
影片除了用計算機、襯衫及西裝外，竟然還將iPhone切碎製作成握壽司，可以感受影片中上班族非常的生氣，所有的握壽司製作好之後，影片中主角開始大快朵頤，正當吃完之際，又有傳真進來，沒想到上面寫著「那個傳真是個玩笑」，故事結局也讓網友全笑翻。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：omozoc
完整影片：https://youtu.be/CuUonVsI5Tg