長榮跌停不怕！男勸「去睡覺」醒來多20萬　內行一看秒懂

台股今（9）日開低走低，以17778點開出，終盤下跌204.61點，跌幅1.15％，收在17661.48點；而長榮則於開盤跌至187元，打入跌停板；不過，就有一名男網友昨（8）日表示，在開盤後看到跌停，他就直接去睡覺了，起床後帳面上「多20幾萬」，讓他不禁直呼「航海王是睡出來的」。





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事實上，航運股在昨日震盪相當劇烈，其中長榮一度跌停，跌停打開後於午盤翻紅，隨後漲幅擴大至逾2％，股價207元，再站回200元。而該名男網友在社群平台《Dcard》上以「航海王是睡出來的」為題發文，表示自己手中有八張長榮股票，在昨天看到跌停後，立刻關掉APP，直接去睡覺，「看到跌停，去睡覺就對了，起來就會多二十萬了」，而他也貼出對帳單，證明自己所言不假。





▲一名男網友表示「航海王是睡出來的」。（圖／翻攝自《Dcard》）

然而，今日長榮開盤後下跌至187元，隨後打入跌停板，就有網友在留言處問原PO「你今天睡掉了20萬，怎麼都不說話了」、「現在少了多少呢？」、「每20分鐘，錢越來越少欸，你不賣根本紙上富貴」，對此，原PO則回應「因為我在睡覺啊哈哈哈，幹嘛那麼關心啦，沒事沒事，謝謝你的關心」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



