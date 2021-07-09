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熊熊澄清「我不是渣女」　親吐為何都交到渣男友

▲熊熊自揭渣男感情史。（圖／熊熊IG）
▲熊熊自揭渣男感情史。（圖／熊熊IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-09 17:07:45｜2021-07-09 17:25:49

熊熊昨（8日）錄NOW電玩節目《今晚衝嗎？》，暢聊渣男話題，也以過來人身分分享經歷，同時分析為何交往對象多為渣男，「當妳不夠愛自己的時候，就會特別容易遇到。」

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▲▼熊熊近來把事業重心轉往YouTube頻道和副業。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊難得分享感情事。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊分享YT影片花絮。（圖／熊熊IG）
感情路上常遇渣男，熊熊因此常被網友酸活該、自找的，她說酸民其實很中肯，也會問自己為何交往對象都很渣，一開始會想「我怎知道他是渣男」，後來才發現原因，「當妳不夠愛自己的時候會想跟對方索愛，這時就會特別容易遇到，兩個缺愛的人一直互相給予」，呼籲女生假如先愛自己，自然就會看得比較明白。

「新聞塑造我劈腿，但我都是被劈的那個，我不可能當渣女」，熊熊表示，她的女生朋友比男生朋友多，加上個性像男生，所以不太會做出綠茶婊的行徑，就像她不喜歡看另一半的手機，「年輕的時候會，但現在就覺得不要庸人自擾，看了往往會受驚。」

熊熊回憶，過去有個在一起3年的男友，交往前對方把社群網站帳號、密碼都跟她講，她都忘記，連手機也要給她看， 「我不想看，因為很無聊，當我們想看就是覺得有鬼，第六感很準，誰沒事會看你手機？」認為情侶還是當面溝通，不要檢查手機，「可以溝通就繼續，但如果對方支支吾吾就分開，因為一段感情愛的那麼累，乾脆不要！」

此外，熊熊也分享最瞎的分手理由，之前交往一任男友，兩人沒住一起，某次問男友今天要做什麼，對方說要去剪頭髮，她便自己去看中醫，過了3、4個小時，男友傳訊問她在幹嘛，一聽她在看中醫，怒問：「所以妳寧願看中醫都不陪我剪頭髮？別人都會陪男朋友，妳不用陪？」接著就跟熊熊提分手，「我整個傻眼，是小朋友嗎，你又沒講，我又不是你肚子裡的蛔蟲！」（編輯：楊穎軒）

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