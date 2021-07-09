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「本土金控or外商醫材」offer怎選？碩士女頭疼：難抉擇

▲「本土金控vs外商醫材」offer怎選？碩士女頭疼。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲「本土金控vs外商醫材」offer怎選？碩士女頭疼。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 14:43:47

隨著畢業季到來，不少新鮮人只能扛著疫情的壓力，盡可能開始尋求第一份工作，​許多人也在求職時特別用心準備線上面試，offer到手後就會開始考慮是否真正上班，而近日就有一位女網友在網路上發文表示疑惑「『本土金控vs外商醫材』的offer該怎麼選？」這讓她非常頭疼，而網友們也一面倒的給出了建議，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「新鮮人offer選擇請益」的文章表示，「小妹四大商管碩士畢業，有幸拿到兩個offer，一個在職涯規劃的路徑上，後者是意外加上幸運得到的職缺，有選擇困難症，想上來問問各位大大優點缺點，還有怎麼選擇」，原PO更列出了2個offer的想法，首先是「本土大金控的某企劃部人員」，她直言「屬於比較特殊的企劃人員，薪水還在談，應該是40～45k，主管說可以期待年終，不過不確定確切年薪會是多少。屬於內勤部門比較穩定，但也算是公司未來發展重視的方向」。

▲隨著畢業季到來，不少新鮮人只能扛著疫情的壓力，盡可能開始尋求第一份工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲隨著畢業季到來，不少新鮮人只能扛著疫情的壓力，盡可能開始尋求第一份工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
而第二個則是「外商醫材儲備幹部的業務職缺」，原PO直言「前幾大外商醫材儲幹，事業體多，但被分派到南部（一個認識的人都沒有），因為是業務，薪資底薪加上一堆津貼應該有年薪有65萬，業績獎金不確定多難拿到，但如果拿到頂會破百。但是公司好，產業特殊，好像也可以年輕的時候試試看」，而原PO也猶豫的說「因為兩個職缺性質差異蠻大的，而且個人的人格特質沒有把握可以勝任業務，或許三年後可以轉內勤，而且又要到離鄉背井的地方，工作強度大，產業入門門檻也高，加上不知道會不會遠距離就跟另一半分手，所以很考慮」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

大部分網友認為選擇第二個工作比較好「曾經看過某外商醫材業務副理稅單年薪千萬，女性。但我沒看過銀行企劃年薪破千」、「商管碩能上醫材儲幹蠻難得的，這兩個工作差別非常多」、「抱歉秒選2 ，都很累但2有發展、有錢、遇到的人也會不一樣」、「我自己第一份就是2，累的程度要看事業部，我的那個坦白講很累很辛苦，但這塊招牌很有用，我對醫療產業很有熱忱所以滿樂在其中的，有那段經歷，獲益匪淺」、「金融業內勤就是穩定而已，要錢可能還是業務有機會」。

但也有網友依據原PO的情況建議第一個「銀行就穩定，業務做得好錢當然多，但你業務能力強不強又是一個重點，是我我會選1」、「依原PO的描述不推2，如果不是真的想做醫材領域和業務類型工作，會非常痛苦，不覺得有必要為了外商就該硬選2。認清自己的人格特質和偏好比較重要」、「秒選1，可以培養大局觀以及有更多接觸高層的機會，或是策略規劃相關的啦，老實說這種職位以後想念MBA也比較好編故事線」、「1如果我猜對的話還有機會讓你出國看案子做DD，2看起來頂多讓你國內出差，哪個格局高自己想吧」。（編輯：王柏文）

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