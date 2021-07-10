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影／連韓劇都愛用的MIT產品！韓國人旅台4大必買好物

▲ 連韓劇都御用的MIT產品是？（圖／NAIJHU나이쮸 授權）
▲ 連韓劇都御用的MIT產品是？（圖／NAIJHU나이쮸 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-10 10:00:00

在新冠疫情發生前，台灣是許多韓國人喜愛旅遊的國家之一。經常分享台韓文化交流影片的YouTube頻道「 NAIJHU나이쮸 」，便找來 2 位韓國人好友，用猜謎的方式來介紹 4 項，深受韓國人喜愛的MIT台灣產品！其中「這一項」台灣產品，甚至是經典韓劇《金秘書為何那樣》御用置入產品之一？快來一起看看吧！

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▲ 影片中使用猜謎的方式，猜出韓國人必買的MIT產品。（圖／NAIJHU나이쮸 授權）
 

影片中可看見主持人誠漢，給予兩位朋友敏浩、政賢每道題目 3 項提示。第一題的提示是「睡眠、薄荷、液體」，答案便是台灣人耳熟能詳的「綠油精」。

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▲ 台灣人耳熟能詳的必備良藥綠油精，也是韓國人必買的MIT產品之一。（圖／NAIJHU나이쮸 授權）
第二道題目提示「衣服、廁所、花露水」，知名台灣芳香產品「熊寶貝」。第三道題目提示「皮膚、美白、摩登大聖」，答案是台灣開架式美容商品「我的美麗日記－黑珍珠煥白面膜」，由於黑色面膜與摩登大聖的面具有異曲同工之妙，其中敏浩也因為此項提示答對了題目。

 

最後一道題目提示「茶、玻璃、甜零食影片」，正解是知名台灣鶯歌茶具「宜龍茶器」的茶杯。事實上不僅是韓劇《金秘書為何那樣》曾置入使用，宋慧喬的《那年冬天 風在吹》、金亞中的《Punch》等韓劇，以及韓國知名綜藝主持人劉在石《無限挑戰》，都曾在節目中使用過。影片最後「 NAIJHU나이쮸 」也請好友們介紹，自己覺得好用的韓國製產品推薦給台灣網友們，像是指甲剪、穿戴式輕便圓椅、柑橘水果凝膠等產品。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 許多愛漂亮的韓國水水們，美麗日記面膜也是必買產品之一。（圖／NAIJHU나이쮸 授權）
 

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▲ 不少韓劇、綜藝愛用的台灣「宜龍茶器」。（圖／NAIJHU나이쮸 授權）
 

▶感謝授權：NAIJHU나이쮸
完整影片：https://youtu.be/xogSCRaSUQQ

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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