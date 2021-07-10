影／連韓劇都愛用的MIT產品！韓國人旅台4大必買好物
在新冠疫情發生前，台灣是許多韓國人喜愛旅遊的國家之一。經常分享台韓文化交流影片的YouTube頻道「 NAIJHU나이쮸 」，便找來 2 位韓國人好友，用猜謎的方式來介紹 4 項，深受韓國人喜愛的MIT台灣產品！其中「這一項」台灣產品，甚至是經典韓劇《金秘書為何那樣》御用置入產品之一？快來一起看看吧！
影像中心/綜合報導
2021-07-10 10:00:00
影片中可看見主持人誠漢，給予兩位朋友敏浩、政賢每道題目 3 項提示。第一題的提示是「睡眠、薄荷、液體」，答案便是台灣人耳熟能詳的「綠油精」。
第二道題目提示「衣服、廁所、花露水」，知名台灣芳香產品「熊寶貝」。第三道題目提示「皮膚、美白、摩登大聖」，答案是台灣開架式美容商品「我的美麗日記－黑珍珠煥白面膜」，由於黑色面膜與摩登大聖的面具有異曲同工之妙，其中敏浩也因為此項提示答對了題目。
最後一道題目提示「茶、玻璃、甜零食影片」，正解是知名台灣鶯歌茶具「宜龍茶器」的茶杯。事實上不僅是韓劇《金秘書為何那樣》曾置入使用，宋慧喬的《那年冬天 風在吹》、金亞中的《Punch》等韓劇，以及韓國知名綜藝主持人劉在石《無限挑戰》，都曾在節目中使用過。影片最後「 NAIJHU나이쮸 」也請好友們介紹，自己覺得好用的韓國製產品推薦給台灣網友們，像是指甲剪、穿戴式輕便圓椅、柑橘水果凝膠等產品。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：NAIJHU나이쮸
完整影片：https://youtu.be/xogSCRaSUQQ