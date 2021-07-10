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影／疫情下醫師的日常！堅守前線的生活點滴惹哭網友

▲ 疫情下醫師的上班日常，堅守前線的生活點滴惹哭網友。（圖／醫療CP Medical couple 授權）
▲ 疫情下醫師的上班日常，堅守前線的生活點滴惹哭網友。（圖／醫療CP Medical couple 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-10 14:00:00

全台疫情三級警戒持續延長，儘管已宣布「微解封」，但堅守前線的醫護人員們，仍是每天辛苦地值勤著。由耳鼻喉科醫師 Ethan、麻醉護理師 賴青，所經營的頻道「醫療CP Medical couple」，日前分享一則紀錄老公 Ethan 的日常生活影片，影片中可以看見 Ethan 為台灣疫情付出心力的上班日常。

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▲ 因長時間穿戴N95口罩，導致鼻樑紅腫不適。（圖／醫療CP Medical couple 授權）
 

全片使用平淡又有趣的旁白，述說疫情下醫生們的上班日常，夫妻互動也讓網友大喊「好可愛」，也不少網友不捨 Ethan 因長時間穿戴口罩的原因，導致鼻樑紅腫受傷的狀況，紛紛為兩位獻上最真摯的感謝：「辛苦了，謝謝有你們」、「太可愛的醫生，辛苦了！」、「醫護人員們辛苦了」、「這個配音也太可愛了」。

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▲ 夫妻倆的日常互動，也讓網友大讚十分可愛。（圖／醫療CP Medical couple 授權）
謙虛的夫妻檔Ethan和 賴青，除了感謝眾網友的關心與溫暖，也向大家呼籲「其實急診、專責病房的醫護、醫院清潔人員、警消、國軍、民生用品超商販售、物流人員他們更辛苦哦！我們已經算很幸福了！」，正面思考與溫暖謙虛的態度，更讓不少網友直喊被圈粉。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 堅守前線的醫護人員們。（圖／醫療CP Medical couple 授權）


▶ 感謝授權：醫療CP Medical couple 
完整影片：https://youtu.be/y1O1YFDpQoU

◾ follow 醫療CP IG: https://bit.ly/3xuNQnq
◾ follow 麻醉護理師 賴青 IG：https://bit.ly/3yw7pfc
◾ follow 耳鼻喉科專科醫師 Ethan IG : https://bit.ly/3xzWvFi

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.2%91.8%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.27%78.73%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.16%84.84%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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