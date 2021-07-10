影／疫情下醫師的日常！堅守前線的生活點滴惹哭網友

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全片使用平淡又有趣的旁白，述說疫情下醫生們的上班日常，夫妻互動也讓網友大喊「好可愛」，也不少網友不捨 Ethan 因長時間穿戴口罩的原因，導致鼻樑紅腫受傷的狀況，紛紛為兩位獻上最真摯的感謝：「辛苦了，謝謝有你們」、「太可愛的醫生，辛苦了！」、「醫護人員們辛苦了」、「這個配音也太可愛了」。
謙虛的夫妻檔Ethan和 賴青，除了感謝眾網友的關心與溫暖，也向大家呼籲「其實急診、專責病房的醫護、醫院清潔人員、警消、國軍、民生用品超商販售、物流人員他們更辛苦哦！我們已經算很幸福了！」，正面思考與溫暖謙虛的態度，更讓不少網友直喊被圈粉。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：醫療CP Medical couple
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。