微解封指引激起「露營潮」 網點評三大絕美懶人露營區
中央流行疫情指揮中心，昨（8）日公布7月13日起的微解封指引，包括國家公園、國家風景區等戶外景點、美術館博物館等室內場所，都將有條件的適度鬆綁，讓堅守居家防疫的民眾能稍稍鬆口氣。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-09 17:11:18
旅遊體驗預訂平台，也因應國內微解封政策，彙整旅客可以優先考慮的戶外行程，包括與家人一起去山上露營；或是去國家森林遊樂區走走，輕鬆漫步在步道中，KLOOK也設置了「安心勳章」防疫標誌，配有標誌的活動和體驗都符合防疫準則，包括落實實聯制、每日定時積極消毒、活動前後量溫以確保工作人員和旅客體溫正常、配戴口罩，現場提供乾洗手或酒精消毒、保持社交距離等，讓民眾可以安心出遊。
不少民眾都在期待，微解封後可以到山間露營，網友點評像是新竹五峰、苗栗等豪華懶人露營區，就是疫後想去的熱門景點，有人希望擁抱群山，在雲霧繚繞秘境中體驗露營的樂趣，結合當季食材，享受夜晚無光害的星空盛宴，療癒居家防疫兩個月的心情。
不往山上走，也有網友激推隱匿在白沙灣旁的半島秘境露營區，地形特殊讓旅客有坐擁半島般的度假體驗，搭配隨處可見的無敵海景，也是疫後療癒行程的首選，不僅能同時欣賞絕美日出與日落，夜晚還能在耀眼星空與輕拍海浪聲陪伴下入眠。
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