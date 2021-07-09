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微解封指引激起「露營潮」　網點評三大絕美懶人露營區

▲新竹五峰的「愛上喜翁豪華莊園」，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）
▲新竹五峰的「愛上喜翁豪華莊園」，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-09 17:11:18

中央流行疫情指揮中心，昨（8）日公布7月13日起的微解封指引，包括國家公園、國家風景區等戶外景點、美術館博物館等室內場所，都將有條件的適度鬆綁，讓堅守居家防疫的民眾能稍稍鬆口氣。

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旅遊體驗預訂平台，也因應國內微解封政策，彙整旅客可以優先考慮的戶外行程，包括與家人一起去山上露營；或是去國家森林遊樂區走走，輕鬆漫步在步道中，KLOOK也設置了「安心勳章」防疫標誌，配有標誌的活動和體驗都符合防疫準則，包括落實實聯制、每日定時積極消毒、活動前後量溫以確保工作人員和旅客體溫正常、配戴口罩，現場提供乾洗手或酒精消毒、保持社交距離等，讓民眾可以安心出遊。

不少民眾都在期待，微解封後可以到山間露營，網友點評像是新竹五峰、苗栗等豪華懶人露營區，就是疫後想去的熱門景點，有人希望擁抱群山，在雲霧繚繞秘境中體驗露營的樂趣，結合當季食材，享受夜晚無光害的星空盛宴，療癒居家防疫兩個月的心情。

▲苗栗「山美學」懶人露營區，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）
▲苗栗「山美學」懶人露營區，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）
不往山上走，也有網友激推隱匿在白沙灣旁的半島秘境露營區，地形特殊讓旅客有坐擁半島般的度假體驗，搭配隨處可見的無敵海景，也是疫後療癒行程的首選，不僅能同時欣賞絕美日出與日落，夜晚還能在耀眼星空與輕拍海浪聲陪伴下入眠。

▲隱匿在白沙灣旁的半島秘境豪華露營區，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）
▲隱匿在白沙灣旁的半島秘境豪華露營區，被民眾視為微解封後必去露營區之一。（圖／KLOOK提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.13%76.87%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.98%83.02%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.78%9.22%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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