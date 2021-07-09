微解封「逆時中」？侯友宜：政府要扛起保護民眾的責任

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針對中央宣布13日後的微解封，但標準互相矛盾的看法？侯友宜認為，新北曾一天384例的確診，當中有醫護同仁的付出，市民保持低度的活動，及往生者付出的代價，必須要珍惜得來不易成果；政策絕不能冒進，讓疫情再起，「我們無法再度經歷這樣血淋淋的摧殘」，政府在這時候再度讓民眾陷入兩難，身為政府要扛起保護民眾的責任，讓悲傷不再有。
至於新北考量防疫優先的前提下，宣布餐飲業13日以後仍不開放內用、一律採外帶，但若有餐飲業者違反規定開放顧客內用，市府會直接裁罰或採取柔性勸導？侯友宜指出，警戒三級有警戒三級的規定，若違反相關的規定就會裁罰，裁罰的標準是3000到15000元，大家雖然期待解封，但解封的標準讓業者、管理者都認為很難做到，他會跟大家一起並肩作戰，希望快速回到穩定的生活。
新北目前有1255人居家隔離，累計確診人數為6602人，5355人解除隔離，今日新增11例的確診個案，板橋、中和、永和各2例，其次新莊、三重，新店、淡水、八里各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數174184人，快篩陽性數1220人，陽性率為0.7％，昨日有3255人篩檢，快篩陽性數1人，陽性率0.03%。
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