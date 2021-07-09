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微解封「逆時中」？侯友宜：政府要扛起保護民眾的責任

▲新北市長侯友宜指出，疫苗7月16日後由中央統一分配，當然預約系統一定要用中央的。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，疫苗7月16日後由中央統一分配，當然預約系統一定要用中央的。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-09 17:57:30

行政院政務委員唐鳳推出的疫苗預約系統，預計7月16日開放全國第9類及第10類對象接種，北市的疫苗預約系統7月15日退場，新北是否也有這樣的規劃？新北市長侯友宜回應，疫苗7月16日後由中央統一分配，當然預約系統一定要用中央的。

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侯友宜今（9）日在新北防疫應變會議上表示，政委唐鳳的疫苗預約系統將於7月16日啟用，新北在7月16日以前，使用自己的預約系統，目前使用起來非常的順暢，而疫苗也是中央補配給地方；不過，7月16日之後，疫苗由中央統一的分配，新北市在疫苗的分配上沒辦法處理，所以新北的預約系統也沒辦法使用，「一定要用中央的預約系統」。

針對中央宣布13日後的微解封，但標準互相矛盾的看法？侯友宜認為，新北曾一天384例的確診，當中有醫護同仁的付出，市民保持低度的活動，及往生者付出的代價，必須要珍惜得來不易成果；政策絕不能冒進，讓疫情再起，「我們無法再度經歷這樣血淋淋的摧殘」，政府在這時候再度讓民眾陷入兩難，身為政府要扛起保護民眾的責任，讓悲傷不再有。

▲新北考量防疫優先的前提下，宣布餐飲業13日以後仍不開放內用、一律採外帶。（圖／新北市政府提供）
▲新北考量防疫優先的前提下，宣布餐飲業13日以後仍不開放內用、一律採外帶。（圖／新北市政府提供）
 

至於新北考量防疫優先的前提下，宣布餐飲業13日以後仍不開放內用、一律採外帶，但若有餐飲業者違反規定開放顧客內用，市府會直接裁罰或採取柔性勸導？侯友宜指出，警戒三級有警戒三級的規定，若違反相關的規定就會裁罰，裁罰的標準是3000到15000元，大家雖然期待解封，但解封的標準讓業者、管理者都認為很難做到，他會跟大家一起並肩作戰，希望快速回到穩定的生活。

新北目前有1255人居家隔離，累計確診人數為6602人，5355人解除隔離，今日新增11例的確診個案，板橋、中和、永和各2例，其次新莊、三重，新店、淡水、八里各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數174184人，快篩陽性數1220人，陽性率為0.7％，昨日有3255人篩檢，快篩陽性數1人，陽性率0.03%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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