擔心「微解封變一窩蜂」　高雄暫不開放餐廳內用

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高雄醫學大學公共衛生學系莊弘毅教授表示，最擔心就是「微解封變一窩蜂」，要小心控制疫情、「積極管理、有效開放」，所以訂了幾個建議原則，以戶外、靜態活動優先，全程配戴口罩社交距離、提升疫苗接種率，才能輕度解封。
高雄長庚紀念醫院胸腔內科林孟志教授則指出，餐廳是否要鬆綁？是大家非常關心，也是很困難的問題，中央流行疫情指揮中心指出，餐飲在在符合指引之下得內用，市長很關心這個問題，專家會議也花了很長時間討論，考量的重點還是市民的健康安全，過去這段時間幾個群聚，像是高雄有串門子、北部有萬華，都是室內飲食造成。
林孟志說，新冠病毒脫下口罩飲食，就可能造成飛沫接觸傳染，所以是不是要開放餐廳內用，專家小組大家也提了不同建議，像是分級管理、梅花座、適當桌數、人數限制，以及服務人員快篩、裝設隔板等，都提出進行充分討論，但怎樣確實執行落實，不要再有疫情，是大家關心考量的重點，因此專家會議最後建議市長「我們再等等看好不好」，不要「微解封變一窩蜂」，所以建議再觀察看看，隨著疫情這兩週持續觀察、隨時討論，以及市民的健康安全和經濟的平衡點，觀察之後再討論是否開放。
高雄市長陳其邁則說，「這個真的是一個很困難、很困難的決定」，餐廳開放與否會牽涉很多人，專家會議建議再觀察一段時間再來開放，現在整個疫情的防治裡，雙北地區隱形傳播一直無法排除，南北移動也還存在風險，所以要連帶考量防疫措施是否能具體落實，都是非常關心的重點，所以要「跟大家說抱歉」，這真的是很困難、很困難的決定。
陳其邁也舉例，之前高雄串門子的個案也出現同桌吃飯的全被感染，只有一個陰性，連服務人員都確診，即便只是共用洗手間也確診，相關措施會持續滾動檢討，也許到7月12或13日之後，雙北疫情穩定、感染源找到的情況下，就會考慮開放餐飲業內用，真的很抱歉。
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