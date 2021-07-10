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張家瑋暴肥「纖腰腫成油肚」　劇組笑：孕婦不用演就像

▲張家瑋公開暴肥油肚照。（圖／翻攝張家瑋IG）
▲張家瑋公開暴肥油肚照。（圖／翻攝張家瑋IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-10 09:00:00

「本土劇女神」張家瑋年前聚餐吃太多，再加上年過30歲代謝變差，整個人暴肥到53公斤，自己也公開「凸肚肉腿」的黑歷史照片，張家瑋感慨表示：「每次拍戲劇組的便當都很油，再加上日夜顛倒，熬夜不吃宵夜真的沒有體力工作，就這樣瞬間爆長三層肉，真的很恐怖。」她接著說：「我記得最糗的一次就是要演孕婦，但劇組都笑我根本不用裝就很像了，當下我真的又氣又好笑。」她坦言當時看起來很像大嬸，尤其講台語更像菜市場的阿媽，那時連自拍都覺得很醜，沒自信到照片一定要先修圖才敢發。

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▲張家瑋暴食加上代謝緩慢，體重急速增加。（圖／翻攝張家瑋IG）
▲張家瑋暴食加上代謝緩慢，體重急速增加。（圖／翻攝張家瑋IG）
因為要上台表演，需要穿上超貼的舞衣，張家瑋才下定決定積極減肉。除了運動喝水之外，還嘗試了網路上超多人分享的代謝輔助品，成功甩肉9公斤，44公斤的她回到S號，被網友問到如何減肥？張家瑋不藏私分享：「我每天喝2000cc的水、三餐正常吃，還會做瑜伽有氧等，但唯一不同的是，每天在餐前、餐後及睡前補充天然的代謝輔助品，來幫助代謝。」瘦下來的她穿上深紅薄紗比基尼，搭配激短皮褲，秀出平坦腹肌，超狂馬甲線與一雙神級長腿，不負「娜美級好身材」美譽。

▲張家瑋公開鏟肉9公斤的窈窕身材。（圖／品牌提供）
▲張家瑋公開鏟肉9公斤的窈窕身材。（圖／曲易提供）
談到過往慘痛甩肉經驗，張家瑋表示一直以來都有體態控管的困擾，每次都是減到滿意的數字後又很容易復胖，她回憶道：「一開始曾用斷食法加泡熱水澡加快代謝，結果差點暈倒在浴室，超可怕，後來想說只吃雞胸肉就好，結果導致營養不均衡，每天都很想吐，整個人看起來很憔悴，身體變得很不健康，數字也沒往下掉，真的很慘。」幸好後來找到對的方法，才輕鬆又健康的回到完美體態。

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2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.32%76.68%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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