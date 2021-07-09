713微解封？林右昌：「寧穩勿急，戒急用忍」

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林右昌分析這波的本土疫情，最多還是來自家庭群聚，而家庭群聚來源分別為「機構群聚」、「市場群聚」及「雙北職場群聚」；因此將加強機構管理，並對工作人員加強衛教，落實分艙、分流及分班措施跟指引，其次市場的防疫管理領先全國，7月26日前維持所有市場管理的措施，除加強個人的防護外，也針對市場攤商進行疫苗施打，且每14天一次的快篩檢測，維持傳統市場的安全。
第三，基隆有非常多的民眾在大台北都會圈生活，雙北職場的確診案例，也帶來很多的家庭群聚，呼籲雙北職場工作的市民要提高警覺，萬一工作場所有確診案例出現，希望能夠主動篩檢，立即避免家人的接觸；把以上三點做好，才能避免把病毒帶回家庭，疫情才能得到控制，確診案例才能持續降低、清零。
林右昌說，崁仔頂魚市場將維持攤商和消費者都需要雙罩一套、實聯制、測體溫、手部消毒，傳統市場也維持現狀；愛四路夜市7月13日恢復營業，並進行人流管制，只允許外帶，禁止邊走邊吃，廟口夜市將延長休市至7月26日，所有餐飲場所一律禁止內用，只能外帶，相關防疫措施延長至三級警戒結束。
基隆嶼7月13日起開放登島預約，7月24日才可登島，每日登島總數及每艘船隻載客數降載為7成；和平島公園、情人湖公園、外木山海灣、汫水澳，及暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，自7月13日起解除封閉，但每日下午4時關閉，並禁止水域活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。