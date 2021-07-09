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713微解封？林右昌：「寧穩勿急，戒急用忍」

▲基隆市長林右昌強調，他的態度是「寧穩勿急，戒急用忍」，不要為了爽2天又要多關2個月。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌強調，他的態度是「寧穩勿急，戒急用忍」，不要為了爽2天又要多關2個月。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-09 18:49:01

中央宣布在三級警戒延長至7月26日，但部分行業13日後可適度的鬆綁，形同微解封；對此，基隆市長林右昌強調，只有基隆+0是不夠的，他的態度是「寧穩勿急，戒急用忍」，不要為了爽2天又要多關2個月，希望「穩健、安全地帶大家回到正常生活」。

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林右昌今（9）日在線上記者會指出，中央宣布延長三級警戒至7月26日，經過市府相關的單位討論後，秉持「滾動檢討，逐步引導」的原則，決定持續關閉包括里民活動中心、校園操場、國民運動中心及公有運動場館等；此外，餐飲場所一律禁止內用，只能外帶，相關防疫措施延長至三級警戒結束。

林右昌分析這波的本土疫情，最多還是來自家庭群聚，而家庭群聚來源分別為「機構群聚」、「市場群聚」及「雙北職場群聚」；因此將加強機構管理，並對工作人員加強衛教，落實分艙、分流及分班措施跟指引，其次市場的防疫管理領先全國，7月26日前維持所有市場管理的措施，除加強個人的防護外，也針對市場攤商進行疫苗施打，且每14天一次的快篩檢測，維持傳統市場的安全。

第三，基隆有非常多的民眾在大台北都會圈生活，雙北職場的確診案例，也帶來很多的家庭群聚，呼籲雙北職場工作的市民要提高警覺，萬一工作場所有確診案例出現，希望能夠主動篩檢，立即避免家人的接觸；把以上三點做好，才能避免把病毒帶回家庭，疫情才能得到控制，確診案例才能持續降低、清零。

林右昌說，崁仔頂魚市場將維持攤商和消費者都需要雙罩一套、實聯制、測體溫、手部消毒，傳統市場也維持現狀；愛四路夜市7月13日恢復營業，並進行人流管制，只允許外帶，禁止邊走邊吃，廟口夜市將延長休市至7月26日，所有餐飲場所一律禁止內用，只能外帶，相關防疫措施延長至三級警戒結束。

基隆嶼7月13日起開放登島預約，7月24日才可登島，每日登島總數及每艘船隻載客數降載為7成；和平島公園、情人湖公園、外木山海灣、汫水澳，及暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，自7月13日起解除封閉，但每日下午4時關閉，並禁止水域活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.84%76.16%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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