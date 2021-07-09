女吹冷氣只設「這溫度」！內行急勸浪費電：乾脆不要開

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貼文一曝光，就引來不少網友認同留言，「睡覺開29+電扇」、「你不孤單，而且我沒有開電風扇還要蓋厚被子」、「+1。29度+電扇」、「我，29加電扇」、「我也都開28-29，開29太熱開28又冷，為什麼沒有28.5」、「我開29+電扇還覺得有點太冷」、「我還開30度呢…29對我來說還是冷」。
然而，亦有許多人持不同看法，「那種開26度以上的我都覺得有開跟沒開一樣，沒爽到又浪費電」、「我房間沒開冷氣33-34度，開29、30晚上睡覺會熱醒也會冷醒」、「這溫度跟不開有什麼區別嗎？」、「開29，其實不開會比較好」、「29度… 吹電扇可能比較涼吧？」、「開29是浪費電又沒效果⋯比打開窗戶還差」。
甚至有內行解釋，「29很多冷氣基本壓縮機都不動的」、「老實說設定的溫度並不是代表房間室內溫度，是冷氣感應到的溫度，意思就是一定有誤差，溫度設定太高會有壓縮機反覆啟動的問題，建議還是24~26之間比較省電」、「29度真心覺得乾脆不要開，浪費電費而已，壓縮機一直啟動又關閉」、「那就不用開冷氣機，壓縮機沒有動，風扇還是在動，等於浪費風扇的電」。
事實上，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享「冷氣怎麼吹才比較省」的5大撇步，一、溫度設定26~28度+開電風扇：幫助室內空氣循環加速降溫；二、冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%；三、洗濾網，積太多灰塵會讓冷房效果降低；四、關好窗、進出隨手關門，避免冷氣外流；五、長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級冷氣！（編輯：陳雅雲）