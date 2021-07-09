713微解封　新北藝文場館局部開放室外空間

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鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、十三行博物館等博物館，及三重空軍一村、板橋435藝文特區、板橋放送所、斬龍山遺址文化公園等藝文園區，開放部分戶外區域，室內空間不開放；請市民朋友如到該場域進行活動，仍應全程配戴口罩，維持社交距離，將實施降載容留人數，加強走動式管理，維護市民安全。
文化局指出，這段暫停開放的時間，秉持「閉館不休館，服務不間斷」的原則，持續在閉館期間提供各式線上加值服務，如圖書館提供新北E書房數位資源、電子書加碼51萬餘冊、每人每月免費點數由4點提升至10點，電子書借閱冊數從10冊提高為20冊；博物館及藝文園區提供數位博物館、數位學習、網路商城，及豐富多樣的線上互動活動。
至於藝文中心則提供線上藝廊、線上電影院、線上展演廳等服務；在疫情尚未停歇的狀況下，為市民朋友準備了最豐富多元的藝文資源，與民眾一起用藝文氛圍來舒緩疫情緊張的氣氛，相關的資訊，請上新北市政府文化局官網、文化局粉專、新北市立圖書館網站查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。