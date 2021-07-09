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713微解封　新北藝文場館局部開放室外空間

▲新北市藝文場館開放指引。（圖／新北市政府文化局提供）
▲新北市藝文場館開放指引。（圖／新北市政府文化局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-09 22:21:39

三級警戒延長至7月26日，但藝文場館可適度鬆綁的微解封；新北市藝文場館配合市府以維持警戒三級為標準，並以「管制為原則、放寬為例外、以戶外為優先」的政策，7月13日起開放部分的室外空間。

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新北市政府文化局長龔雅雯今（9）日晚間表示，圖書館雖持續的關閉，但另提供100處線上的預約定點取書、閱讀便利包及宅配讀享包等服務；此外，各藝文中心持續的暫停開放，不過樹林藝文中心、新莊文化藝術中心等處，則開放受理表演團體無觀眾時排練、攝（錄）影、直播使用之申請。

鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、十三行博物館等博物館，及三重空軍一村、板橋435藝文特區、板橋放送所、斬龍山遺址文化公園等藝文園區，開放部分戶外區域，室內空間不開放；請市民朋友如到該場域進行活動，仍應全程配戴口罩，維持社交距離，將實施降載容留人數，加強走動式管理，維護市民安全。

文化局指出，這段暫停開放的時間，秉持「閉館不休館，服務不間斷」的原則，持續在閉館期間提供各式線上加值服務，如圖書館提供新北E書房數位資源、電子書加碼51萬餘冊、每人每月免費點數由4點提升至10點，電子書借閱冊數從10冊提高為20冊；博物館及藝文園區提供數位博物館、數位學習、網路商城，及豐富多樣的線上互動活動。

至於藝文中心則提供線上藝廊、線上電影院、線上展演廳等服務；在疫情尚未停歇的狀況下，為市民朋友準備了最豐富多元的藝文資源，與民眾一起用藝文氛圍來舒緩疫情緊張的氣氛，相關的資訊，請上新北市政府文化局官網、文化局粉專、新北市立圖書館網站查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.27%76.73%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.53%82.47%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.7%9.3%
2021-07-06-2021-07-09
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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