三級警戒太久！老闆貼「厭世公告」 路人全傻眼：崩潰了
台灣三級防疫警戒從五月中旬到現在都還未解除，日前中央再次宣布延到7月26日，雖然有祭出相關「微解封」的措施，包括餐飲開放內用、電影院開放，但許多縣市仍舊規定餐飲業不可內用，讓許多餐廳、小吃店索性不營業，要等待疫情過去再復出。對此，一名網友就分享自己在路上看到一位老闆公告，其最後一句超厭世，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 09:57:14
一名網友在臉書貼文表示自己路過某間店，外頭貼著店家公告停業的內容，上頭原本寫著「本店公告，因應疫情，本店自即日起至6月4日暫停營業，不便之處，敬請見諒」；結果因為三級警戒一再延長，日期被改成6月28日，結果又等不到解除，又改為7月12，就這樣反反覆覆改到8月12日。
沒想到日前中央又宣布三級警戒延長到7月26日，讓老闆一再更改公告上的日期，最後直接在8月12日上打一個大叉叉，旁邊寫下「X！林北不做了，並在這幾個字底下用紅線畫雙線強調，公告厭世到爆，在網路上引起廣大討論。
貼文曝光後，吸引不少網友朝聖「這老闆應該是真的心很累」、「看好了世界，台灣如何在2、4、6、8週解除三級....未完待續」、「笑死，這間店會紅」、「真的感覺到老闆的憤怒」、「可憐的餐飲業，真的沒辦法了」、「說微解封，縣市還不是都不敢開，沒用啦」、「這真的崩潰了.....」。（編輯：張嘉哲）
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