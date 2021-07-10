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三級警戒太久！老闆貼「厭世公告」　路人全傻眼：崩潰了

▲網友拍下自己看到店家公告朝夕令改，改到後來卻非常厭世。（圖/當事人臉書）
▲網友拍下自己看到店家公告朝夕令改，改到後來卻非常厭世。（圖/當事人臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 09:57:14

台灣三級防疫警戒從五月中旬到現在都還未解除，日前中央再次宣布延到7月26日，雖然有祭出相關「微解封」的措施，包括餐飲開放內用、電影院開放，但許多縣市仍舊規定餐飲業不可內用，讓許多餐廳、小吃店索性不營業，要等待疫情過去再復出。對此，一名網友就分享自己在路上看到一位老闆公告，其最後一句超厭世，引發討論。

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一名網友在臉書貼文表示自己路過某間店，外頭貼著店家公告停業的內容，上頭原本寫著「本店公告，因應疫情，本店自即日起至6月4日暫停營業，不便之處，敬請見諒」；結果因為三級警戒一再延長，日期被改成6月28日，結果又等不到解除，又改為7月12，就這樣反反覆覆改到8月12日。

▲網友分享自己看到一張餐廳公告，老闆
▲網友分享自己看到一張餐廳公告，老闆到最後厭世到爆。（圖/當事人臉書）
沒想到日前中央又宣布三級警戒延長到7月26日，讓老闆一再更改公告上的日期，最後直接在8月12日上打一個大叉叉，旁邊寫下「X！林北不做了，並在這幾個字底下用紅線畫雙線強調，公告厭世到爆，在網路上引起廣大討論。

貼文曝光後，吸引不少網友朝聖「這老闆應該是真的心很累」、「看好了世界，台灣如何在2、4、6、8週解除三級....未完待續」、「笑死，這間店會紅」、「真的感覺到老闆的憤怒」、「可憐的餐飲業，真的沒辦法了」、「說微解封，縣市還不是都不敢開，沒用啦」、「這真的崩潰了.....」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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