財迷心竅！「4星座」7、8月荷包慘　這位投資理財需注意

想獲得財神眷顧這種事本來就是可遇不可求，但是要做到守住荷包也不是容易的事，畢竟錢財也是建立生活的主要來源。對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了七、八月這「4星座」容易留不住錢，荷包大傷，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了七、八月這「4星座」容易留不住錢，荷包大傷。（圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了七、八月這「4星座」容易留不住錢，荷包大傷。（圖／取自pixabay）

荷包小傷：水瓶座

這個七、八月，土星在水瓶座的命宮搞破壞，不但缺乏貴人幫襯，就連財神都離你遠去。你有可能碰上買房、買車需先預付頭期款項、自行創業投下需要投下大筆資金才能運轉、甚至是一時財迷心竅而把信用卡給刷爆，各種需要用錢時候同時擠在一起，把你的荷包徹底的榨乾！





荷包中傷：金牛座





這個七、八月，金牛座的玩樂宮有火星拜訪，如果有小道消息告知你投資機會出現，千萬要審慎評估風險，切勿衝動行事，多方打聽消息來源是否正確可靠，別把之前辛苦累積的錢都砸下去，可是會有去無回的。另外，若想要買個彩票碰碰運氣，可別抱太大的希望，此時的你沒有財神眷顧，花太多錢去買的話，很可能到最後你拿到的只是廢紙幾張！





荷包大傷：巨蟹座





這個七、八月，巨蟹座的正財宮剛好有火星壓制，工作上可得繃緊神經，注意手上正在談的合作案，預計可動用的資金可能會短缺或是臨時開天窗，讓你得四處奔走補足資金缺口。如果你為人打工，小心這段時期容易工作出現紕漏，導致原本屬於你的業績獎金、抽傭分紅甚至是工作薪資，都可能因為出錯而砍半或減少，不得不慎！





荷包重傷：摩羯座





這個七、八月，火星來到摩羯座的疾厄宮，這段時期你都是為別人花錢，也許是家人、親近的朋友臨時有需要向你週轉、孩子的補習費、學雜費不得不花，重要節日來到，買貴重的禮物送給另一半，都是讓你荷包不斷失血的來源，也可能是一筆預計要收回的借款因故而延遲，打亂你的用錢規劃，你只能眼看著荷包只出不進，默默的嘆氣！（編輯：郭佩蓉）





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