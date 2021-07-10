做滿福堡「錯一步」竟變2倍大！她端出全愣：第一次看到
連鎖速食店麥當勞時常推出新口味產品，不僅餐點美味，還有各種優惠吸引買氣；其中，早餐時段才有的「滿福堡」更是擁有一票粉絲愛戴。近日，一名女網友在臉書分享，買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 10:42:06
一名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說 》提到，她到賣場買回馬芬麵包，開心在家自製麥當勞的滿福堡，但成品出爐後卻驚覺「欸！好像怪怪的，有點巨大……」仔細一看才發現自己錯將2份馬芬麵包做成一個漢堡，不禁崩潰直呼「嗚嗚，我以為的一個皮，原來是一組，飽炸」。
畫面中可見，原PO做的滿福堡，裡面夾有半熟煎蛋、火腿，和融化的起司片，模樣看似相當美味，不過漢堡卻是「雙倍高度」。
畫面曝光，讓全場網友忍不住笑翻直呼「大部分都是加料，第一次看到加『皮』的」、「人家明明有防呆圖示！」「我快笑鼠的double double馬芬滿福堡」、「這個麵包解凍後，可以用手輕輕地剝開」、「版主財富自由了吧」、「我也曾經犯過這種錯，我吃了兩個貝果，才發現我自己做的跟影集裡的不一樣，咬到嘴酸到懷疑人森」。（編輯：賴詠璿）