COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

做滿福堡「錯一步」竟變2倍大！她端出全愣：第一次看到

▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 10:42:06

連鎖速食店麥當勞時常推出新口味產品，不僅餐點美味，還有各種優惠吸引買氣；其中，早餐時段才有的「滿福堡」更是擁有一票粉絲愛戴。近日，一名女網友在臉書分享，買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說 》提到，她到賣場買回馬芬麵包，開心在家自製麥當勞的滿福堡，但成品出爐後卻驚覺「欸！好像怪怪的，有點巨大……」仔細一看才發現自己錯將2份馬芬麵包做成一個漢堡，不禁崩潰直呼「嗚嗚，我以為的一個皮，原來是一組，飽炸」。

▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說
▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說 》）
畫面中可見，原PO做的滿福堡，裡面夾有半熟煎蛋、火腿，和融化的起司片，模樣看似相當美味，不過漢堡卻是「雙倍高度」。

▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說
▲原PO買了馬芬麵包自製滿福堡，卻因為做錯一步，讓滿福堡意外變成「2倍大」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說 》）
畫面曝光，讓全場網友忍不住笑翻直呼「大部分都是加料，第一次看到加『皮』的」、「人家明明有防呆圖示！」「我快笑鼠的double double馬芬滿福堡」、「這個麵包解凍後，可以用手輕輕地剝開」、「版主財富自由了吧」、「我也曾經犯過這種錯，我吃了兩個貝果，才發現我自己做的跟影集裡的不一樣，咬到嘴酸到懷疑人森」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀