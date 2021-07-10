騎摩托車「前方突冒菜籃」！她愣：這誰的車　真相超尷尬

「這次抱怨蠢到爆的自己」！一名女網友表示，某天借朋友的摩托車出門買東西，卻感覺車體騎起來快分解，車頭還突然多了一個菜籃，讓她超困惑，回家後才發現真相超尷尬，原來她騎到陌生人的摩托車卻不自知。不過，這兩台車的鑰匙竟能共用，也讓她傻眼「這樣的機率有多少」？





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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示她某天借了朋友的摩托車出門買東西，結果從家門口騎出去就覺得怪怪的，想說朋友的車怎變這麼破爛，「騎起來感覺零件都快分屍了」，不僅如此，車頭前面還莫名多出一個「阿嬤的菜籃」。





原PO接著說，她當時買好東西返家時，就停在家門口向朋友大喊「你摩托車怎麼快壞掉還感覺怪怪的」，結果朋友一臉疑惑地說「這是誰的摩托車，不是我的啊」，而原PO回應「你是在開玩笑嗎？明明就是你的，不然我怎麼有辦法騎走，而且也是你的鑰匙」，豈料朋友竟回「是我的鑰匙沒錯，但摩托車不是我的啊」。





▲女網友向朋友借摩托車，騎一騎發現車頭突然多了菜籃，讓她超困惑，後來才發現，這根本不是朋友的摩托車。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，掀起熱議，「太強了吧，以後期之前可能要確認一下車牌XD，真的一模一樣」、「要不要這麼剛好」、「根據實例，只要有停回去都沒事」、「從頭笑到尾」、「沒什麼，以前的摩托車更誇張，一台車鑰匙開十幾台摩托車，而且款式還不同」、「老車常會有的問題，車不是你的但是可以發動騎走」、「哈哈哈哈哈，太好笑了」。





其中，也釣出不少苦主，「我十幾年前也發生過，我主管跟我借50機車鑰匙，她回來跟我說，她發動要走了卻被叫住，那個人說她偷車！原來是同款的機車，鑰匙竟然能發動」、「之前有開過停在我隔壁車的車廂，是從龍頭下的鑰匙孔控制的，打開後還愣了一下為什麼放的東西都不一樣了」、「我也有過，買完早餐，放到前面置物籃，邊騎時突然想到，我機車沒置物啊，這誰的車啦」、「我一個朋友更猛，新買的摩托車鑰匙，跟住家裡20幾年的鑰匙一樣，能開門」。





另外，還有一名內行網友表示，「同一款型號的摩托車鑰匙的型號，編制上有100組實際上只有50組模子，平均1個月會開到1組，一組有10套，也就是說這一個月生產的摩托車裡面有10輛號碼是相同的，摩托車完成後從生產線下來在區分為北中南各三輛，如此循環下去，所以越暢銷的車種就越有機會在同一個縣市內遇到鑰匙相同的機車」。（編輯：郭佩蓉）



