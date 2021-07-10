丈夫「1人尬6女」洗澡又同床！老婆淡定不離婚 原因曝光
在亞洲地區的觀念，一個男生就只能有一個老婆，即是所謂單配偶制，不過，日媒就報導一名男子不只跟妻子共處一室，還跟另外6個女子有關係，不僅一起出門也同住，甚至會一起洗澡以及睡覺，但正宮卻不為所動，甚至淡定的表示「很支持」，其原因曝光後，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 11:25:22｜2021-07-10 11:38:42
據日媒《Dolive》報導，日本一名66歲的男子中島千滋（Senji Nakajima），在10年之前為了做生意從長野搬到東京，當時候還是單身的他，在情趣用品店看到兩尊充氣娃娃，於是將她們買回家，每天朝夕相處，也許是一個人居住過於寂寞，因此對娃娃產生像是家人一樣的情感。
而中島不僅僅是在家中把娃娃當家人看待，就連出門遊玩也會帶上它們，並幫他們拍攝照片，晚上會一起吃飯、洗澡並且同床睡覺，隨後因為非常喜歡娃娃，又陸續添購了4個，每次出門都會帶上，甚至為她們取名、購買上百件衣服。這些舉動都被正宮老婆看在眼裡，但老婆似乎早已習慣丈夫的愛好，因此也沒提過離婚，甚至坦言「有這些娃娃陪伴他，讓他能不孤單，其實也不是一件壞事，我是支持他的」。
談及為何有老婆卻需要購買這些娃娃，中島坦言「跟人類交往實在太累了，他們總想從你身上獲得什麼，這些娃娃是不會背叛，也不會貪圖我的金錢的」，而也因為太過熱愛這些娃娃，他甚至與國外廠商合開一間充氣娃娃商店，將興趣與工作合而為一，未來目標則是在這些娃娃裝上人工智慧（AI），陪伴他度過餘生。（編輯：張嘉哲）