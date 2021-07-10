COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

丈夫「1人尬6女」洗澡又同床！老婆淡定不離婚　原因曝光

▲一名男子有娶老婆但卻與其他女子一同洗澡睡覺，但老婆依舊淡定，更表示非常支持他。（圖/Sputnik TürkiyeYT）
▲一名男子有娶老婆但卻與其他女子一同洗澡睡覺，但老婆依舊淡定，更表示非常支持他。（圖/Sputnik TürkiyeYT）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 11:25:22｜2021-07-10 11:38:42

在亞洲地區的觀念，一個男生就只能有一個老婆，即是所謂單配偶制，不過，日媒就報導一名男子不只跟妻子共處一室，還跟另外6個女子有關係，不僅一起出門也同住，甚至會一起洗澡以及睡覺，但正宮卻不為所動，甚至淡定的表示「很支持」，其原因曝光後，引發不少討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據日媒《Dolive》報導，日本一名66歲的男子中島千滋（Senji Nakajima），在10年之前為了做生意從長野搬到東京，當時候還是單身的他，在情趣用品店看到兩尊充氣娃娃，於是將她們買回家，每天朝夕相處，也許是一個人居住過於寂寞，因此對娃娃產生像是家人一樣的情感。

▲千島與這些娃娃們產生深厚情感，甚至為他們裝扮，帶他們出門，也一起洗澡睡覺。（圖/推特DOLL
▲千島與這些娃娃們產生深厚情感，甚至為她們裝扮，帶她們出門，也一起洗澡睡覺。（圖/推特DOLL ミーたんとケロロの日記）
而中島不僅僅是在家中把娃娃當家人看待，就連出門遊玩也會帶上它們，並幫他們拍攝照片，晚上會一起吃飯、洗澡並且同床睡覺，隨後因為非常喜歡娃娃，又陸續添購了4個，每次出門都會帶上，甚至為她們取名、購買上百件衣服。這些舉動都被正宮老婆看在眼裡，但老婆似乎早已習慣丈夫的愛好，因此也沒提過離婚，甚至坦言「有這些娃娃陪伴他，讓他能不孤單，其實也不是一件壞事，我是支持他的」。

談及為何有老婆卻需要購買這些娃娃，中島坦言「跟人類交往實在太累了，他們總想從你身上獲得什麼，這些娃娃是不會背叛，也不會貪圖我的金錢的」，而也因為太過熱愛這些娃娃，他甚至與國外廠商合開一間充氣娃娃商店，將興趣與工作合而為一，未來目標則是在這些娃娃裝上人工智慧（AI），陪伴他度過餘生。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
9.43%90.57%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.1%78.9%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.44%84.56%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀