COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

睡一晚起床耳聾！女吹冷氣「1動作」悲劇　醫曝危險關鍵

▲一名女子從外面回到家之後，立刻打開冷氣爽吹並且呼呼大睡，結果隔天起床竟然出現耳聾的症狀。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲一名女子從外面回到家之後，立刻打開冷氣爽吹並且呼呼大睡，結果隔天起床竟然出現耳聾的症狀。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 13:06:55

天氣炎熱的現在，每到中午氣溫經常飆破35度，不少人待在家熱到受不了，紛紛開啟冷氣涼爽一下，但愛吹冷氣的你可就要小心了！一名女子因為吹冷氣「一個動作」，導致某次睡覺起床之後竟然耳聾，醫師也透露其治癒的黃金治療期，民眾要特別小心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據陸媒《都市快報》報導，一名沈姓女子出門之後流得滿身大汗，結果回家之後立刻打開冷氣，接著倒頭呼呼大睡，沒想到起床之後，身體深感不舒服，聽力也感覺受損，家人要和她講話都要講非常大聲，她表示「當時候就感覺左耳塞了棉花一般，即便家人大聲講話，感覺只能隱約聽到」。

▲壁掛式冷氣室內機擺設位置正確，才能達到最佳冷房效果。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名女子從外面回到家之後，立刻打開冷氣爽吹並且呼呼大睡，結果隔天起床竟然出現耳聾的症狀。（示意圖／翻攝PhotoAC）
嚇壞的她立刻衝到浙江省人民醫院就醫，耳鼻喉科醫師蘇立眾立即診斷出這是「突發性耳聾」，蘇立眾表示，沈女之所以會這樣是因為氣溫變化過大所導致，加上身體操勞過度，體內神經體液調節失去平衡，尤以常常進出內外溫差大環境的人最常發生，因為這樣的習慣會導致血管遇冷強烈收縮，導致內耳微循環不順缺血。

蘇立眾近一步解釋，表示原先這種突發性耳聾多為老年人，但近年年輕人患病機率也逐漸增加，包括熬夜、工作壓力太大、不良生活習慣都有關。醫師呼籲，要養成良好的生活習慣，也要注意室內外溫度，冷氣別調得太低，也不要長期將空調、電扇對著身體，尤其是頭、臉部，如果察覺突發性耳聾必須在3天內就醫，通常能夠恢復，2週以內也還是有效治療時間，若是拖到1個月以後，恐怕就很難治癒了。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.2%91.8%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.27%78.73%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.16%84.84%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀