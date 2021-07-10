睡一晚起床耳聾！女吹冷氣「1動作」悲劇 醫曝危險關鍵
天氣炎熱的現在，每到中午氣溫經常飆破35度，不少人待在家熱到受不了，紛紛開啟冷氣涼爽一下，但愛吹冷氣的你可就要小心了！一名女子因為吹冷氣「一個動作」，導致某次睡覺起床之後竟然耳聾，醫師也透露其治癒的黃金治療期，民眾要特別小心。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 13:06:55
根據陸媒《都市快報》報導，一名沈姓女子出門之後流得滿身大汗，結果回家之後立刻打開冷氣，接著倒頭呼呼大睡，沒想到起床之後，身體深感不舒服，聽力也感覺受損，家人要和她講話都要講非常大聲，她表示「當時候就感覺左耳塞了棉花一般，即便家人大聲講話，感覺只能隱約聽到」。
嚇壞的她立刻衝到浙江省人民醫院就醫，耳鼻喉科醫師蘇立眾立即診斷出這是「突發性耳聾」，蘇立眾表示，沈女之所以會這樣是因為氣溫變化過大所導致，加上身體操勞過度，體內神經體液調節失去平衡，尤以常常進出內外溫差大環境的人最常發生，因為這樣的習慣會導致血管遇冷強烈收縮，導致內耳微循環不順缺血。
蘇立眾近一步解釋，表示原先這種突發性耳聾多為老年人，但近年年輕人患病機率也逐漸增加，包括熬夜、工作壓力太大、不良生活習慣都有關。醫師呼籲，要養成良好的生活習慣，也要注意室內外溫度，冷氣別調得太低，也不要長期將空調、電扇對著身體，尤其是頭、臉部，如果察覺突發性耳聾必須在3天內就醫，通常能夠恢復，2週以內也還是有效治療時間，若是拖到1個月以後，恐怕就很難治癒了。（編輯：張嘉哲）