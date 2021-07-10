茶杯中的「茶垢」該怎清？網激推1神技術：不用刷就乾淨
現代人不論手搖飲或是瓶裝飲，「茶類」飲料總是少不了，甚至更有些講究的民眾會買茶葉回家泡來自己喝，而茶杯長期的使用下來，杯子的內壁往往都會有「茶色的茶垢」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「茶杯中的『茶垢』該怎清？」沒想到卻引起網友力推1個神技術，直言「不用刷就乾淨了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 14:48:30
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「茶垢杯子清洗」的文章表示，「應該是杯子上的陳年茶垢／咖啡垢吧，到底解決之道是什麼？爬文過了眾說紛紜，鹽或是象印檸檬酸真的有用嗎？不希望用牙膏清洗，感覺不太對，奇怪用洗碗精+菜瓜布用力刷，完全沒動靜」，原PO更疑惑「想想外食咖啡屋什麼的，也不會看到讓人使用髒兮兮茶垢杯子，自己在用的，曾幾何時，累積了這些礙眼污垢居然都不在意，今天現在想整頓一下囉」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「小蘇打粉＋熱水+小刷頭的刷子，輕輕鬆鬆就，可以刷乾淨了」、「杯子濕濕的撒鹽巴下去搓，我自己是沒失敗過」、「燒一鍋水，倒入半包檸檬酸，把你要泡的丟進，去淹過它們，蓋上鍋蓋，睡一晚起來沖一沖就好了」，但最多人還是力推「過碳酸鈉」能清茶垢「過碳酸鈉+溫水就好，連刷都不用刷，過半小時候去看，茶垢咖啡垢直接浮起來，看起來有夠療育」、「過碳酸鈉，若垢很嚴重可以泡一晚再洗」、「過碳酸鈉+1，用過才知道以前刷心酸的！」、「杯子倒過碳酸納+熱水，靜置一陣子不用刷跟新的一樣。
事實上，「過碳酸鈉」又稱過氧碳酸鈉，俗稱固體雙氧水，是一種無機鹽，呈白色顆粒狀粉末，其水溶液呈鹼性，與水產生化學反應生成碳酸鈉和過氧化氫，而過氧化氫就是雙氧水，碳酸鈉就是蘇打，且過碳酸鈉的無毒，無臭，無污染。因此過碳酸鈉與水結合後，可以迅速分解釋放出氧氣而達到漂白、去汙、除異味等功能。（編輯：王柏文）