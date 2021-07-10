為何麥當勞正職員工超少？店員揭「真相」：工讀生當20年

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「PT居多喔，若要月薪的部分就是從PT做起，開始往上爬，不然就是用考試的進去」、「建議你從服務員開始做，真的喜歡在做月薪唷」、「有正職，但真的不多，做的事情也蠻多的」、「通常店內正職有實襄、襄理、副理、店經理這幾種，最近有在推月薪服務員，但薪水也不高，領月薪是需要負責管理及一些有的沒的，比一般工讀來說還累」。
而《NOWnews》也實際訪問做麥當勞2年多的店員陳小姐，她為我們詳細解答，她表示「在位階上，一般人都會從服務員開始當起，往上順序為正職服務員、訓練員、組長（接待員）、月薪實襄、月薪襄理、月薪副理、月薪店經理，然而很多都是服務員，之所以許多人不會繼續升遷的關鍵在於，服務員做得時數越多或是大夜時薪的都有可能比月薪正職還高，而且不負責管理責任，做好份內的事即可。
陳小姐提到，服務員雖然不像其他正職有免費餐點可吃，但也有員工餐福利，有半價的優惠，而月薪正職的配置，每間店都只會配幾個，一切端看那間店的營業額如何，有些門市甚至是沒有店經理的，因為從PT轉為月薪正職還要考試跟面試，且如同上述所說，大夜服務員、組長接待員這些，只要時數做得多，有時領得都比後段月薪來得高，而且不需要負管理責任，例如盤點、訂貨這些事物；陳小姐也與我們分享自己店內的狀況，表示一名媽媽到現在已經做了20年，因為這個獨特的工作環境，到現在都還是工讀生。（編輯：張嘉哲）