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為何麥當勞正職員工超少？店員揭「真相」：工讀生當20年

▲說到台灣速食店的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲說到台灣速食店的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 16:40:12

台灣速食連鎖店眾多，每一間都有不同的特色，而說到台灣速食界的領頭羊，想必不少人都會想到「麥當勞」，因其熱銷商品薯條獨特的風味，加上時不時推出的特色餐點，深受民眾喜愛。而近日，就有網友討論「麥當勞真的有正職員工嗎？」貼文引發熱烈迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「最近想去轉行到麥當勞上班，但查了資料很多說麥當勞的正職是用PT去算薪資，官網也說正職薪資27K起跳，想詢問一下前輩們，正職有可能到30K或者低於27K嗎？面試完真的要等很久才能入職嗎？不知道麥當勞是不是真的有正職員工？」

▲麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？網友們紛紛瘋喊「2物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友好奇詢問「麥當勞是否有正職員工」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「PT居多喔，若要月薪的部分就是從PT做起，開始往上爬，不然就是用考試的進去」、「建議你從服務員開始做，真的喜歡在做月薪唷」、「有正職，但真的不多，做的事情也蠻多的」、「通常店內正職有實襄、襄理、副理、店經理這幾種，最近有在推月薪服務員，但薪水也不高，領月薪是需要負責管理及一些有的沒的，比一般工讀來說還累」。

而《NOWnews》也實際訪問做麥當勞2年多的店員陳小姐，她為我們詳細解答，她表示「在位階上，一般人都會從服務員開始當起，往上順序為正職服務員、訓練員、組長（接待員）、月薪實襄、月薪襄理、月薪副理、月薪店經理，然而很多都是服務員，之所以許多人不會繼續升遷的關鍵在於，服務員做得時數越多或是大夜時薪的都有可能比月薪正職還高，而且不負責管理責任，做好份內的事即可。

陳小姐提到，服務員雖然不像其他正職有免費餐點可吃，但也有員工餐福利，有半價的優惠，而月薪正職的配置，每間店都只會配幾個，一切端看那間店的營業額如何，有些門市甚至是沒有店經理的，因為從PT轉為月薪正職還要考試跟面試，且如同上述所說，大夜服務員、組長接待員這些，只要時數做得多，有時領得都比後段月薪來得高，而且不需要負管理責任，例如盤點、訂貨這些事物；陳小姐也與我們分享自己店內的狀況，表示一名媽媽到現在已經做了20年，因為這個獨特的工作環境，到現在都還是工讀生。（編輯：張嘉哲）

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