COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高雄連9＋0　陳其邁：市民成就高雄的偉大

▲高雄已經連9日COVID-19本土確診數都「＋0」，高雄市長陳其邁說：「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，在防疫程中這真的非常感謝市民的配合。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄已經連9日COVID-19本土確診數都「＋0」，高雄市長陳其邁說：「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，在防疫程中這真的非常感謝市民的配合。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-10 16:39:15

高雄繼鳳山大樓群聚案後，今（10）日確診數再「＋0」，高雄已經連9日COVID-19本土確診數都「＋0」，高雄市長其邁表示，若在疾病的潛伏期14天，都沒有社區的感染個案，那這樣高雄市的社區相對來講就會更加安全，「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，在防疫程中這真的是非常感謝大家的配合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁說，今日臺北13例、新北市13例，可見還有一些零星的社區的傳播，如果能夠加快清零，這樣全台灣在整個社區傳播的風險、南北移動的風險，自然而然就可以降下來，所以大家都還要繼續努力，高雄也會隨著整體疫情的狀況來做滾動式的調整。

▲今（10）日全台有31例本土病例，其中台北、新北各13例，還是全台最多。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲今（10）日全台有31例本土病例，其中台北、新北各13例，還是全台最多。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
陳其邁指出，包括電影院、文化設施、宗教活動、職訓中心等相關規定非常的清楚，另外，公寓大樓包括外送、外賣人員等也有一些管制措施，要請市民朋友配合。

▲高雄市3級警戒微解封，「宗教祭祀」相關規定。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市3級警戒微解封，「宗教祭祀」相關規定。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，他了解每一個管制措施，都會讓很多人不方便，所以在昨天也跟跟大家抱歉，感謝大家在防疫的過程，尤其是在全台努力清零的最後階段，希望能夠保有安全、健康的環境，讓市民朋友能夠住的安心、也能夠身體健康，自己也常常講「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，也許未來的兩周還會有零星的群聚感染，假如說能夠找到感染源，也沒有隱形傳播鏈，就能加速清零。

▲高雄市3級警戒微解封，「公寓大樓」的相關規定。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市3級警戒微解封，「公寓大樓」的相關規定。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁認為，目前全台累積1萬多個確診個案，能在很短時間內把它降到這麼低，在全世界的疫情的傳播來看，台灣真的是非常不簡單，因為有很多的公共衛生的手段介入、每個國民的配合，才能夠達到這個目標，再一次感謝所有市民朋友的配合。

▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
▲7月10日台灣疫情概況。（圖／NOWnews製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.14%91.86%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.41%79.59%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.85%85.15%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀