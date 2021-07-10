高雄連9＋0　陳其邁：市民成就高雄的偉大

高雄繼鳳山大樓群聚案後，今（10）日確診數再「＋0」，高雄已經連9日COVID-19本土確診數都「＋0」，高雄市長其邁表示，若在疾病的潛伏期14天，都沒有社區的感染個案，那這樣高雄市的社區相對來講就會更加安全，「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，在防疫程中這真的是非常感謝大家的配合。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-10 16:39:15
陳其邁說，今日臺北13例、新北市13例，可見還有一些零星的社區的傳播，如果能夠加快清零，這樣全台灣在整個社區傳播的風險、南北移動的風險，自然而然就可以降下來，所以大家都還要繼續努力，高雄也會隨著整體疫情的狀況來做滾動式的調整。
陳其邁指出，包括電影院、文化設施、宗教活動、職訓中心等相關規定非常的清楚，另外，公寓大樓包括外送、外賣人員等也有一些管制措施，要請市民朋友配合。
陳其邁強調，他了解每一個管制措施，都會讓很多人不方便，所以在昨天也跟跟大家抱歉，感謝大家在防疫的過程，尤其是在全台努力清零的最後階段，希望能夠保有安全、健康的環境，讓市民朋友能夠住的安心、也能夠身體健康，自己也常常講「成就高雄這個城市的偉大，是每一位市民朋友大家共同的努力」，也許未來的兩周還會有零星的群聚感染，假如說能夠找到感染源，也沒有隱形傳播鏈，就能加速清零。
陳其邁認為，目前全台累積1萬多個確診個案，能在很短時間內把它降到這麼低，在全世界的疫情的傳播來看，台灣真的是非常不簡單，因為有很多的公共衛生的手段介入、每個國民的配合，才能夠達到這個目標，再一次感謝所有市民朋友的配合。
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