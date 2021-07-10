為賺錢拼了！女外送員「1招」狂賺4個月 眾驚：恥度全開
外送平台近幾年崛起，不少人懶在家都會使用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，但由於外送是雙向互動的平台，即便服務再好，也可能因為奧客而吞下負評。近日，就有網友分享自己點餐之後，要給予外送員評價，結果發現她跑了489單，但滿意度是100％，結果一看外送員自我介紹秒懂原因，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 17:15:46
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出一張外送員的評價表以及自我介紹，只見上頭寫著，從2021年3月開始提供外送服務，一共送出489單，滿意度是100％，至今一張負評的單子都沒有，不過在「我提供外送服務的原因」卻有蹊蹺，上頭寫著「為了養家裡那整天無所事事，一直打電動又不去找正當工作的小白臉男友」。
如此犀利的原因，讓人不忍心給女外送員負面評價，不過這也讓原PO感嘆「連這種男生都有女朋友.....＝＝」貼文一出，掀起網友熱議「這肯定是有過人之處吧」、「小白臉真的爛....看到都不忍心給負評」、「服務本身不錯+上這備註，無敵了」、「女的也算是恥度全開...這種事情也打在上面」、「這樣都能心甘情願，肯定是有過人之處」。
另外，也有不少人認為「小白臉真的直接打臉掰掰」、「會不會這位外送員也是男生就好笑了XD」、「人家有一項強大的優點就夠了，這樣才能讓女方心甘情願跑外送養他，不單純QQ」、「如果是我看到也不忍心給負評啦」、「人帥真好，人醜性騷擾」。
事實上，外送員的評分機制也是會影響到其接單的問題，像是如果接到客人的一個投訴，就必須要以100張單才可以洗掉負評，而若評分低於90分以下，則會被停權或者收取警告，對於遇到一些奧客洗負面評價，長久下來也會造成困擾甚至丟了工作，也難怪會有不少同行外送員看到該女子跑四個月，接了489單0負評而感到驚訝。（編輯：張嘉哲）