男安全帽裝「7攝影機」超嚇人！行家抖真實身分：別誤會
台灣擁有「機車王國」的稱號，不少民眾看中其方便又快速的特點，而選擇機車為代步工具，近年來許多騎士為了保障自身權益，都會安裝行車記錄器，透過其排解用路糾紛。不過，就網友拍下一張詭異的照片，一名騎士竟在安全帽安裝7支行車記錄器，讓路人看見紛紛嚇喊「這是哪招....」。對此，就有行家跳出來揭開真相，表示「別誤會了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 19:51:30
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，只見畫面中一名機車騎士的相當突兀，從遠處就能看見，該名騎士於安全帽上安裝7支行車記錄器，詭異的景象就讓原PO立馬拍下來上傳到網路上，隨後在文中震驚表示「這是哪招....」。
貼文一曝光，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「360度零死角」、「其實是各種角度不放過啦」、「無死角攝影」、「口袋夠深…要裝100支也沒問題啊」、「這牌的我也有，感覺他頭頂重量不輕。」、「還以為是谷歌地圖探勘車」、「這是所謂的檢舉魔人嗎？」
甚至還有人因安全帽外型開玩笑直呼，「病毒式安全帽」、「他的頭長病毒了」、「冠狀病毒人」、「Cosplay covid-19」、「頭戴新冠病毒的感覺」、「新冠安全帽」、「我以為他把病毒戴上頭上」。
不過就有內行人揭曉真相，表示「在測試行車記錄器吧～還真像新冠肺炎病毒呢XD」、「行車記錄器維修後的測試人員？」、「公司的RD人員」、「應該是機車行車記錄器公司的測試人員吧」、「測試人員表示無奈」、「別誤會，應該是賣行車記錄器測試人員，不然要檢舉一台就夠了」。（編輯：陳雅雲）