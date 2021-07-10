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怎麼一眼看出燒臘店行不行？網曝反指標：評價不高才正常

▲有網友詢問「怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」問題曝光後釣出許多老饕分享心得。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友詢問「怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」問題曝光後釣出許多老饕分享心得。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 23:12:47

台灣美食多樣，其中港式燒臘餐廳因料多、肉滿，像是叉燒、油雞、燒鴨等等特色菜餚，經過烘烤逼出油脂，香氣四溢，成為許多民眾最愛的料理之一。不過就有網友好奇詢問，「要怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」問題引發熱議，許多老饕紛紛不藏私分享心得，更有人直言「一間好吃的燒臘，Review不會太高！」

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有位網友在PTT發文透露，用Google搜尋看到家裡附近有一家4.3星的燒臘店，一時興起就去吃吃看。結果買回三寶飯後，才吃了一口叉燒立即高呼「完了完了完了完了，全毀了完全不行」，感嘆自己中招踩到雷，最後不禁請教大家，「各位都怎麼一眼看出燒臘店行不行？」

▲網友詢問「要怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」引發熱議。（示意圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問「要怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」引發熱議。（示意圖／翻攝自批踢踢）
文章發佈後掀起討論，網友紛紛留言回覆說「看叉燒跟烤鴨」、「燒肉油雞才是標準測試」、「看脆皮燒肉就知道了，燒臘店的指標」、「我覺得那坨蔥蒜很重要」、「蔥油好，我就買單」、「叉燒跟燒鴨是靈魂」、「看燒鴨+1，如果皮不是脆的就是雷」、「基本功就是叉燒，如果叉燒都不好吃就掰掰了」、「沒賣火甲都甭去了，火甲好吃其它基本都行，不然叉燒跟油蔥也可以參考」。

而除了根據食物本身，還有網友指出許多情境型的指標，「窗明几淨不行、地板不油不行、老闆沒穿汗衫不行」、「一間好吃的燒臘，Review不會太高！因為手藝好的香港老闆一定態度差」、「燒臘店就是越髒越好吃」、「地板越滑，肉越香」、「越乾淨越不好吃」。（編輯：倪浩軒）

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
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10.53%89.47%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.3%79.7%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.61%85.39%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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