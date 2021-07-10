怎麼一眼看出燒臘店行不行？網曝反指標：評價不高才正常
台灣美食多樣，其中港式燒臘餐廳因料多、肉滿，像是叉燒、油雞、燒鴨等等特色菜餚，經過烘烤逼出油脂，香氣四溢，成為許多民眾最愛的料理之一。不過就有網友好奇詢問，「要怎麼一眼看出一家燒臘店行不行？」問題引發熱議，許多老饕紛紛不藏私分享心得，更有人直言「一間好吃的燒臘，Review不會太高！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 23:12:47
有位網友在PTT發文透露，用Google搜尋看到家裡附近有一家4.3星的燒臘店，一時興起就去吃吃看。結果買回三寶飯後，才吃了一口叉燒立即高呼「完了完了完了完了，全毀了完全不行」，感嘆自己中招踩到雷，最後不禁請教大家，「各位都怎麼一眼看出燒臘店行不行？」
文章發佈後掀起討論，網友紛紛留言回覆說「看叉燒跟烤鴨」、「燒肉油雞才是標準測試」、「看脆皮燒肉就知道了，燒臘店的指標」、「我覺得那坨蔥蒜很重要」、「蔥油好，我就買單」、「叉燒跟燒鴨是靈魂」、「看燒鴨+1，如果皮不是脆的就是雷」、「基本功就是叉燒，如果叉燒都不好吃就掰掰了」、「沒賣火甲都甭去了，火甲好吃其它基本都行，不然叉燒跟油蔥也可以參考」。
而除了根據食物本身，還有網友指出許多情境型的指標，「窗明几淨不行、地板不油不行、老闆沒穿汗衫不行」、「一間好吃的燒臘，Review不會太高！因為手藝好的香港老闆一定態度差」、「燒臘店就是越髒越好吃」、「地板越滑，肉越香」、「越乾淨越不好吃」。（編輯：倪浩軒）