海邊見寶特瓶長「神祕觸角」！內行解惑：海龜、鯨魚天敵

世界上的生物無奇不有，近日就有一名男網友在臉書社團透露，自己在海邊驚見一個寶特瓶底部被「數隻神秘觸角」附著，讓他瞬間起雞皮疙瘩，並拍照PO網求解，結果內行一看立刻解答，直指「牠是鯨魚與海龜的天敵」。





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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並詢問大家「請問有人知道這是什麼生物嗎？」他表示，自己前（9）天在海邊看到牠附著在寶特瓶底部，遠看以為是螃蟹，近看覺得好可怕...因為這像觸角的東西會動。





▲有網友在臉書社團透露，自己在海邊驚見一個寶特瓶底部被「數隻神秘觸角」附著，讓他感到很可怕又好奇，並拍照PO網求解，結果內行一看立刻解答，直指「牠是鯨魚與海龜的天敵」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

對此，行家紛紛解答，直指這生物叫做「鵝頸藤壺」，「這叫鵝頸藤壺啦！」「他們會附著在鯨魚跟海龜身上，聽說要吃還不便宜」、「海龜跟鯨魚最討厭的」、「剛好在yt最近看過，海龜跟鯨魚的殺手，藤壺」、「藤壺，討厭的東西，密密麻麻的」、「藤壺，有的種類是美食，魚類龜類都很討厭牠」；另還有網友直呼「高級食材欸，這個好吃」、「這個很好吃」。





而根據《維基百科》記載，「鵝頸藤壺」是指茗荷屬的一種藤壺，發現於大西洋東北沿岸北緯49度到28度間的海域，與同屬的藍灰太平洋鵝頸藤壺很像。不僅如此，頂級的鵝頸藤壺，一斤可賣到4000元人民幣（折合台幣約17200元），甚至還曾在西班牙的海鮮拍賣會上，以一斤9400元人民幣（約合台幣40588元）高價售出，可見其稀有珍貴程度非同小可。（編輯：許苡晴）



