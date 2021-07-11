26歲男欲當「清潔隊員」卻超猶豫？全場逆風：CP值太高
「清潔隊員」是各大城市中非常重要的存在，除了維護街道路面乾淨整齊之外，連家中垃圾、廢棄物等有時候也需要他們協助處理，但又臭又髒的工作環境是否讓許多人避之唯恐不及呢？近日就有一位網友在網路上表示「想去做清潔隊員但害怕被笑」，沒想到全場卻逆風狂勸，直言「CP值太高」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 10:13:38
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「26歲去做清潔大隊會被笑嗎？」的文章表示，「自己26歲學歷不好腦袋也不好，東西學得很慢，電腦也不太會操作，與文書行政的工作無緣，自此前幾天被資遣後就躺在家哭了好久」，原PO更接著說「本打算下禮拜去電子工廠報到當作業員，但我朋友推薦我去考清潔隊，雖然清潔隊在大眾的眼中也不是什麼上得了檯面的工作，但至少是在政府編制之內，只要不怕臭不怕苦就可以幹到退休，薪水少了點至少不用頻繁的加班與輪班，能有充足的下班時間陪陪父母，只怕自己不到三十歲的年紀去當清潔員會被大家認為沒志氣而不齒，26歲去做清潔隊是否會遭人非議？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「清潔隊人人羨慕欸，值得花百萬買的工」、「不偷不搶有什麼好笑」、「不會，這是很熱門的職業好嗎」、「清潔隊水很深吧沒關係不好進」、「考上正式就是勝利組了」、「你以為想做就能做喔，連碩士都去搶，CP值太高」、「清潔隊的工作很搶手，體能打趴一堆高手，佩服你」、「清潔隊是外部招募公職裡面搶翻的」。
事實上，環保局招考可分「儲備駕駛」、「儲備清潔隊員」和「稽查員」三類，由各縣市各自不定期公開招考。報考資格大多須具備國小學歷，駕駛需具備大貨車、大客車或聯結車等職業駕照，稽查員則需要小客車駕照。環保局招考大多有保障名額，提供中高齡、低收入、原住民等失業勞工參加。駕駛與清潔隊員考試多採筆試、體能測驗兩階段，駕駛需加考路試。而稽查員則是採筆試與口試兩階段。體能測驗採負重跑，筆試方面視各縣市招考規定，以測驗題、或非選方式作答。部分縣市則規定「儲備清潔隊員」需現場實作（資源回收分類），第二階段為面試。「儲備駕駛」薪水優渥，底薪加獎金最高可達37000元，「儲備清潔隊員」薪水最高可達近4萬，福利相當不錯。（編輯：王柏文）