電鍋、微波爐、氣炸鍋怎選？網揭「高CP值」選法：超萬能

受疫情影響，不少人待在家中的時間變多，這也導致許多民眾只能在家自煮防疫，家中電器使用率也跟著大增，日前就有網友針對微波爐、氣炸鍋、氣炸烤箱、電鍋、水波爐等家電提出「只夠選1個該怎麼選」的提問，討論串掀起不少網友回應，更有內行網友分析1關鍵直言買對了「什麼料理都能處理了」。

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日前一名網友在

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版上發文表示，自己因為家裡的廚房空間不夠大，加上預算考量只能從微波爐、氣炸鍋、氣炸烤箱、電鍋、水波爐等家電選項中挑一個購買，平常幾乎都是以自己在家煮飯為主，這也讓她不免好奇綜合煮出來好吃、能煮最多種、價格等考量，該入手哪一款家電才是適合她的選擇。

▲廚房家電百百款，該怎麼挑選購買也立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文章發出後掀起許多版友討論，其中就有不同家電的各自愛好者紛紛留言分享使用心得「要便宜又好用就是電鍋了吧」、「有錢就直上水波爐，廚藝好能變很多東西出來 不好的話至少簡單的蒸烤都有，不太會煮還可以讓你熱微波食品」、「電鍋最萬能」、「首推氣炸鍋，微波爐很難煮什麼只能加熱」、「微波爐蠻適合一人料理的，像煮白飯就超快」。

不過也有過來人分析平常下廚的料理習慣才是挑選家電的關鍵，「覺得還是要以平時料理習慣的決定，很難說哪個CP值最高」、「電鍋+氣炸鍋什麼料理都能處理了，只買一種感覺有短版」、「微波爐很實用，但個人覺得他不是把生食煮成熟食，是加熱的功能，覺得是一般家庭感覺首先是電鍋、烤箱、微波爐」、「常吃外食只推微波爐，其他買了就是長灰塵」。（編輯：楊智傑）