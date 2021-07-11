幫主管發email卻被雷？過來人吐4招自保法 全場笑到流淚
▲幫主管發email卻被雷？過來人吐4招自保法，全場笑到流淚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
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▲幫主管發email卻被雷？過來人吐4招自保法，全場笑到流淚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 11:01:31｜ 2021-07-11 11:04:57
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有一位網友在網路上表示「幫主管發email卻被雷」，沒想到就有過來人吐露了4招自保的方法，其中一招更是讓全場笑到流淚，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「 幫主管發email」的文章表示，「主管常常叫我用我的名義幫他發email，常常就是我把稿擬好，給主管看，結果主管都會改的很強硬，甚至有的會很嗆，有時對方看到email甚至會跑來罵我是怎樣」，這讓原PO心裡非常疑惑「實在很好奇幫主管發email這種事是不是常態，因為我覺得都是我被黑...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。 網友們紛紛留言表示「第一句當然要寫是代為轉達意見啊，好處是幫你增加曝光度吧」、「這主管就是要你做他擋箭牌，當他的矛和盾，那就看當你滿身劍傷的時候他會不會給相對的回饋，比如在其他部門面前挺你或是考績打高，都沒有那就考慮一下是否還有必要待下去」，甚至更有人開玩笑的留言，讓全場笑瘋表示「開頭寫奉天承運，皇帝詔曰」、「奉天承運建議很好用的，我會笑死」、「開頭就寫，奉長官指示」。 ▲有過來人直言「cc信件」、「轉述開頭」、「部門公告」和「簽名檔」可以參考斟酌回覆。（示意圖／取自pixabay）
其中更有過來人直言「cc信件」、「轉述開頭」、「部門公告」和「簽名檔」可以參考斟酌回覆，「幫主管發mail沒問題，記得都要cc給他就可以了」、「您好，轉達X主任／經理的回覆／意見／指示如下：」、「內容本來就是你們主管要負責。只要在標題加上部門名稱就好了。例如『管理部／營運部公告』」、「寄信的時候簽名檔寫 [你的名字]on behalf of [主管名］」、「你可以加個，經主管確認/已詢問主管/主管轉述之類的，免洗擋箭牌」、「我們也是組員發公告，重要公告也會壓老闆的名字就是了」。（編輯：王柏文）