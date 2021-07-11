紅茶還在加鮮奶？內行激推「另類神組合」：真的一生推！

台灣手搖店林立，無論男女老少，每到夏天大家就喜歡來一杯清涼飲料解暑，不少人也會自己在家DIY，而最常見的就是將「紅茶+鮮奶」做成「鮮奶茶」。然而，近日有網友就在PTT提問「有什麼好喝的紅茶調味飲料？」結果許多內行紛紛激推「另類神組合」，直呼「真的一生推！」

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原PO在

PTT Drink

板上表示，他本身比較愛喝紅茶，但是大部分的茶調味飲料（百香綠/檸檬綠/洛神冰茶等等）都是綠茶底，他並發文請益大家「連鎖手搖店有什麼好喝的『紅茶調味飲料』嗎？除了『紅茶+牛奶』或是『紅茶+豆漿』或是『紅茶+蜂蜜』或是『紅茶+珍珠』等料」。

▲誰說紅茶只能加鮮奶？許多內行網友就推薦了個大手搖飲料店的「超另類調味紅茶」。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻釣出內行分享超另類口味，「龜記

楊桃紅

真的一生推！」「老賴的

青草紅茶

、布萊恩紅茶的

藍莓紅茶

」、「紅茶基底很多啊！龜記楊桃紅茶、大苑子

橘子紅茶

」、「

鳳梨紅茶

」、「我覺得桑椹跟紅茶比跟綠茶搭，烏弄的

桑椹紅玉

好喝」、「

紅茶加蔓越莓醋

，不錯喝」。

另還有網友直指「覺得紅茶還是加牛奶最好喝」、「純喫茶+牛奶+統一布丁」、「自己做糖漬檸檬，紅茶、綠茶都搭！」（編輯：許苡晴）