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「居家辦公」太久會不想回公司？職員狂吐3重點：不要鬧

▲「居家辦公」太久會不想回公司？職員狂吐3重點。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲「居家辦公」太久會不想回公司？職員狂吐3重點。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 11:11:24

台灣這一波新冠肺炎（COVID-19）疫情自5月開始持續延燒，全台轉為三級警戒，不少企業改成居家辦公（Work From Home）模式，雖然偶有不便，大部分的人都已經習慣居家辦公模式，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『居家辦公』太久會不會讓同事不想回公司？」沒想到就有職員狂吐3個重點，直言「不要鬧了」，引起熱議。

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▲網友們幾乎一面倒點出「不用裝忙」、「不用通勤」和「不用見到噁心同事及上司」為居家辦公最開心的狀況。（示意圖，非當事人／取自
▲網友們幾乎一面倒點出「不用裝忙」、「不用通勤」和「不用見到噁心同事及上司」為居家辦公最開心的狀況。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「大家會想回去上班嗎？」的文章表示，「三級警戒已經正式邁入第三個月，一開始居家辦公覺得挺爽的想幹嘛就幹嘛，後來遊戲也玩完了電影也看完了，漸漸覺得無聊」，原PO更直言「開始懷念跟同事一起罵老闆，還有偷看旁邊的女同事，居家辦公這麼久大家會想回去上班嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們幾乎一面倒點出「不用裝忙」、「不用通勤」和「不用見到噁心同事及上司」為居家辦公最開心的狀況，「WFH快2個月，完全不想回辦公室」、「在辦公室事情提早做完還要裝忙，在家趕快做完就是自己的時間了，爽」、「在家上班比去公司上班好太多了」、「不想，WFH每天五點下班就去騎公路車，去公司的話光通勤回家都六點半了」、「不想～在家很爽耶，可以午覺好好睡個半小時，然後又不用看到老闆跟坐斜對面吵死人的財務部同事」、「完全不想回辦公室……」、「WFH是最棒的工作型態」、「完全不想，省超多通勤梳洗時間，在家趕快把事做完就自己時間了，覺得時間變很多很開心」、「完全不想跟噁心同事共事，不要再鬧了」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

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