冷氣設27、28度太熱？日本實測多「1步驟」：很多人開錯
現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下，但冷氣要如何正確開啟，又如何讓室內溫度趕緊降低的方法，你知道嗎？就有日本綜藝節目實測，表示很多人一回家後打開冷氣的方法都是錯誤的，只要開啟冷氣後加上「一步驟」，就能輕鬆省電且涼爽。
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 11:54:38
日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》先前進行一項實測，首先分為兩組，都是同在攝氏36度的房間內，第一組工作人員先將冷氣調整到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，結果發現測試者體溫下降需要花費7分鐘的時間。
接著另外一組則是將冷氣打開到28度，接著將「風量調整到最高」，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，而節目專家表示，這是因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不彰，所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度。
而台電粉專《電力粉絲團》也曾分享冷氣正確開法，表示開冷氣一開始打開的溫度就是設置26至28度，再加上電風扇就會變得非常舒適，反而不是調低溫度，因為溫度每降低1度，就會消耗空調電力高達6%，因此民眾要省錢又涼爽，千萬切記這些步驟！（編輯：張嘉哲）