機車「3功能」常被遺忘？男喊：快檢查　機車族一看狂讚

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「第一，方向燈，左轉時要記得打左轉燈、右轉就要記得打右轉燈，千萬不要打錯方向，嚇壞後面的車輛喔；第二，遠近燈切換，在市區騎車沒意外的話，都是要處於近燈的狀態，除非是黑到看不到或者看不見才會開啟遠光燈來示警對向來車；第三就是後照鏡！請善用後照鏡的功能，不管是要超車還是要變換車道，都要看後照鏡再行動喔！」
原來，該名網友是看不下去路上一堆騎機車的人都不使用這些基本的功能，又或者誤用才會發文呼籲，並非是大家真的都不知道機車有這些功能。貼文一出，網友紛紛回應「這篇請廣傳再廣傳，三寶能少一個是一個」、「這篇好實用，驚喜用途都記起來了」、「這篇必須紅」、「這篇請傳給所有三寶朋友，感謝」、「這篇超鬼，先轉傳再說」。
另外，也有不少網友分享經歷「我每次看到有人開遠燈騎車真的很想打人」、「說實話...很多人搞不懂遠近燈的差別」、「騎機車不打方向燈真的一堆，好幾次都差點追撞，真的很母湯」、「一堆人方向燈跟後照鏡都裝飾啊...完全沒在用」、「每次看到直接就切換車道的人，我不懂機車駕照怎考的」、「真的很多人待轉打錯方向燈，比如說要左待轉打左邊方向燈.....是打右邊進入待轉區好嗎？」（編輯：張嘉哲）