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店員真的不爽了！50嵐禁客人點「這2杯」　真實理由曝光

▲老字號「50嵐」面臨各大網紅、藝人手搖品牌登場，仍舊在手搖市場佔有一席之地，深受民眾喜愛。（圖／50嵐南崁忠孝西店FB粉專）
▲老字號「50嵐」面臨各大網紅、藝人手搖品牌登場，仍舊在手搖市場佔有一席之地，深受民眾喜愛。（圖／50嵐南崁忠孝西店FB粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 16:15:53｜2021-07-11 16:16:22

台灣手搖飲風氣盛行，炎炎夏日，不少人都要來上一杯才過癮，而現在手搖飲市場競爭激烈，有網紅、有藝人品牌加入，但老字號「50嵐」仍舊在手搖市場佔有一席之地，深受民眾喜愛。近日，就有店員上網怒吼，表示客人來店裡不要再點「這兩杯飲料」，其原因曝光後，引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「真的建議大家不要一直跟風買什麼豹紋鮮奶，我們店真的沒有什麼豹紋鮮奶，身為50嵐小小工讀生，我想跟大家說，真的不要浪費錢，一杯大杯的飲料，加錢把料加到一半，鮮奶才350cc，如果再加入冰塊，350cc不到，這樣一杯含加料錢$80，真的買得下去嗎？如果真的愛吃料，只要點茶類+料多就好了」。

「另外，要珍珠就點珍珠，要波霸就點波霸，要混珠就點混珠，也不要在那邊學網路點波霸鮮奶+珍珠，沒有這一杯！只要點『混珠鮮奶』就好，可以節省彼此寶貴的時間，今天早上就點了6杯波霸鮮奶+珍珠，真的是於心不忍告訴他們這樣很虧錢」。

▲店員表示這杯飲品叫做「混珠鮮奶」，並不是什麼隱藏版，也不是豹紋珍珠鮮奶，也不要說要波霸鮮奶+珍珠。（圖/Dcard）
▲店員表示這杯飲品叫做「混珠鮮奶」，並不是什麼隱藏版，也不是豹紋珍珠鮮奶，也不要說要波霸鮮奶+珍珠。（圖/Dcard）
貼文一出，不少店員也深表同感「真的好多人最近來點豹紋鮮奶...我們真的沒有這一杯」、「珍珠就珍珠，波霸就波霸，混珠就混珠，客人跟我說要波霸珍珠鮮奶的時候真的會腦中風」、「客人真的會直接說要一杯隱藏版...真的問號」、「部落客真的都會亂帶一堆風潮，店員真的好困擾，就是混珠鮮奶！不要再給我點隱藏版，或者豹紋奶茶，也沒有波霸鮮奶+珍珠！」、「真的快被部落客氣死啊，很多人也不懂就亂點」。

事實上，店員所說的豹紋鮮奶，並非真的手搖店有賣這產品，而是源自於有網友購買手搖加料加滿的珍珠奶茶，拍照發到IG、部落格上，結果意外掀起一股炫風，當加滿料的黑珍珠全部佈滿透明杯上時，看起來就像豹紋的花紋，一般網友點法都是向手搖店加三份珍珠，就能變成豹紋珍珠奶茶，但如今也有手搖店店員出面表示「這樣點不僅虧錢，也會造成店家困擾」。（編輯：張嘉哲）

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