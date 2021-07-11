闆娘喊「上班可滑手機」！她下班秒被開除　網嘆：客套話

時間來到暑假，不少學生也都開始找尋一份打工機會，打算趁著假期增加工作經驗與社會歷練，不過日前就有女網友分享打工經歷，她提到自己曾在合菜店工作，店裡沒客人時，老闆娘曾告訴她「你可以坐在沙發上滑手機」，沒想到自己照做後當天下班後老闆娘就立刻要她走人，完整經驗曝光後也引發不少過來人討論。

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這名女網友先前在社群論壇《Dcard》上公布完整經歷，她提到自己曾經打工作的合菜店平常生意很差，會來的幾乎是熟客，第一天上班當天晚上只來了三組客人，工作內容也相當清閒、輕鬆，只有簡單的收桌、洗碗、掃地、拖地、擦擦玻璃等雜事，「就算店裡沒什麼客人我也是很勤勞很快速的把這些事做完」。

直到做完後，老闆娘就告訴她「你可以坐在沙發上滑手機」，一開始有些不好意思的原PO看眼下也沒別的事好做，便拿出手機滑個幾分鐘，剛好此時有一名客人走出來要找冰淇淋機在哪，且大約短短5秒的時間就找到了，只是這幕卻好被老闆娘看到，下班時對方就把薪水給了原PO並說「你可能不太適合這份工作」。

▲原PO忙完了所有工作項目，老闆娘就告訴她可以滑手機休息。（示意圖／翻攝pixabay）

不僅如此，原PO事後介紹這份工作給朋友，老闆娘卻不斷向朋友抱怨她上班都在滑手機，這就讓她相當受傷「明知道是我的朋友還跟她講我壞話，覺得職場很多都是人前一面人後一面」。

而經歷曝光後也掀起許多網友留言回應，不少過來人就表示「我以為讓你滑手機都是客套話欸！我去認識的店打工，前一個月都不敢滑手機，後來也就只有快下班或者其他人也在滑的時候才滑」、「要學會裝忙」、「我猜1.她想找理由讓你走、2.她想測試你是否就真的會一直滑手機、3.她讓你滑手機是除了滑手機外也要隨時注意客人」、「第一次進入職場沒幾天就被嘴砲真的很容易玻璃心碎，而且我還是在訓練期被奪命連環嘴」。（編輯：楊智傑）